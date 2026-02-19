El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Mientras tanto, la jornada de paro dejó a la mayoría de los servicios urbanos e interurbanos paralizados, con excepción de las unidades de la línea 8 y San Pedro de Colalao, que intentaron operar en un contexto de tensión y denuncias cruzadas. “Hoy la gente común es la que paga. Una enfermera que iba a trabajar atendía a 40 o 50 personas. Eso es lo que se está perjudicando”, concluyó Gómez Sansone.