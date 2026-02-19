Secciones
Política

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

La marcha se hizo esta mañana en la plaza Independencia. El reclamo de los sindicatos.

Hace 1 Hs

Sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se movilizaron este jueves a la plaza Independencia en el marco del paro convocado por la CGT. La protesta tuvo como eje el rechazo a lo que los manifestantes calificaron como un “atentado” contra los derechos de los trabajadores.

Desde temprano, columnas de distintos gremios comenzaron a concentrarse frente a la Casa de Gobierno con banderas, bombos y consignas contra el presidente Javier Milei y su equipo económico. La postal fue similar a la de la semana pasada cuando el Senado trató el proyecto.

Jorge Flores, referente de ATE, explicó que la movilización respondió a la decisión de la CTA de adherir al paro nacional. “Hoy estamos rechazando esta reforma. Más de 63.000 compañeros nacionales están en la calle”, afirmó a LA GACETA.

El dirigente sostuvo que, según los datos que manejan desde el gremio, ya hubo miles de despidos en el Estado y advirtió que podría haber nuevas cesantías. “Este gobierno ya dejó 63.000 empleados estatales en la calle y ahora avanza por un 10% más. Eso significa que 30.000 compañeros más se van a quedar sin trabajo”, denunció.

Flores fue categórico al evaluar la gestión nacional. “Ha sido desastrosa para los trabajadores del Estado. Hay despidos, amenazas, organismos cerrados y ahora avanzan también contra la coparticipación, que es la base de la recaudación de las provincias”.

PROTESTA. Sindicatos y partidos políticos se movilizaron a la plaza Indpendencia. PROTESTA. Sindicatos y partidos políticos se movilizaron a la plaza Indpendencia. FOTO SANTIAGO GIMÉNEZ

Docentes, en alerta

También participó de la jornada Leonardo Sánchez, secretario gremial de ATEP, quien sostuvo que la reforma “conculca derechos y conquistas de años”.

“Nos quitan el aguinaldo, las vacaciones, el derecho a huelga y nos declaran esenciales. Sabemos que somos esenciales porque damos la cara todos los días en las aulas, pero también es esencial el derecho a huelga”, remarcó.

Consultado sobre el impacto en el inicio del ciclo lectivo, advirtió que el escenario es complejo. “La asamblea de ATEP está muy descontenta. Bajo estas condiciones el comienzo de clases no puede continuar con normalidad. La realidad la marcarán las negociaciones que comienzan mañana”, señaló, en referencia a las gestiones que el gremio mantiene a nivel nacional. 

Durante la concentración se registró un breve momento de tensión cuando efectivos policiales reforzaron el vallado sobre calle 25 de Mayo, para evitar que los manifestantes se acercaran a la Casa de Gobierno. La circulación vehicular estuvo interrumpida en distintos tramos del microcentro y se habilitó de manera intermitente a lo largo de la mañana.

Algunas columnas comenzaron a marchar alrededor de la plaza, mientras otros sectores  permanecieron en el lugar realizando discursos y asambleas.

Críticas a diputados tucumanos

Alejandra Arreguez, referente de la izquierda, cuestionó el rol de legisladores nacionales por Tucumán que firmaron el dictamen que habilitó el tratamiento del proyecto en Diputados. “En Tucumán se está haciendo sentir el rechazo enorme que genera esta reforma laboral. Hay diputados que fueron elegidos como oposición y hoy se aprestan a votar a favor”, expresó.

La dirigente sostuvo que, aun si la reforma fuera aprobada en ambas cámaras, “la pelea seguirá en cada lugar de trabajo”. Y citó como ejemplo el conflicto en la empresa Fate, donde -según dijo- los trabajadores resisten el cierre de la planta.

Temas Reforma laboral Confederación General del Trabajo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
4

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
5

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
6

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Más Noticias
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Comentarios