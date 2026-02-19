La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

El dirigente sostuvo que, según los datos que manejan desde el gremio, ya hubo miles de despidos en el Estado y advirtió que podría haber nuevas cesantías. “Este gobierno ya dejó 63.000 empleados estatales en la calle y ahora avanza por un 10% más. Eso significa que 30.000 compañeros más se van a quedar sin trabajo”, denunció.