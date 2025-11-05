“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

Del otro lado, los pasajeros coinciden en que el servicio se deterioró y que eso los empuja a buscar otras formas de movilidad. Paola, usuaria habitual de la línea 11, relató que muchas veces debe esperar hasta una hora para que pase el colectivo. “Supuestamente deberían pasar cada 15 minutos, pero eso no se cumple. Si necesito llegar a horario, tengo que pedir una moto o un Uber, aunque me salga el doble o más”, explicó.