Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a la medianoche y se extenderá por 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, iniciativa que será debatida hoy, a partir de las 14, en la Cámara de Diputados de la Nación.
La medida tendrá alcance en todo el país, aunque en Tucumán se prevé un impacto significativo por la adhesión de numerosos gremios. A continuación, los servicios que se verán afectados durante el paro general:
- Transporte público: el gremio de choferes nucleado en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no habrá colectivos en toda la provincia. El dirigente local César González explicó que el sector rechaza cambios en licencias, vacaciones, enfermedades y banco de horas, que -según sostienen- afectarían condiciones históricas del convenio.
Además, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte también adherirá, lo que anticipa menor disponibilidad de taxis y remises.
- Vuelos: en el plano aerocomercial, los gremios aeronáuticos anunciaron su participación, por lo que se prevén cancelaciones de vuelos de cabotaje e internacionales en aeropuertos de todo el país.
Según se conoció esta tarde, Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos previstos para mañana, debido al paro. Según estimaciones de la firma, las cancelaciones afectarán a más de 31.000 pasajeros y la medida de fuerza provocará pérdidas cercanas a los tres millones de dólares.
- Bancos: la seccional local de La Bancaria confirmó que las entidades financieras permanecerán cerradas durante la jornada. Solo funcionarán canales digitales y cajeros automáticos.
- Sistema de salud: hospitales públicos y centros privados operarán con servicios reducidos. Se garantizarán guardias para emergencias, mientras que turnos programados, estudios y consultas podrían suspenderse o reprogramarse según cada institución.
- Administración Pública: ATE convocó al paro, lo que afectará la atención en dependencias estatales y hospitales nacionales, provinciales y municipales, donde se garantizarán únicamente guardias.
- Industria y residuos: entre los gremios industriales que se sumarán figuran la Unión Obrera Metalúrgica, el sector aceitero y el sindicato de Camioneros, lo que impactará en la actividad fabril, la logística y la recolección de residuos.
- Educación: el gremio docente Atep confirmó su adhesión en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de mejoras salariales, advirtiendo que los cambios podrían afectar la estabilidad laboral docente.
Asimismo, Adiunt convocó a paro y movilización en defensa del presupuesto universitario en la Universidad Nacional de Tucumán. En ese contexto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT informó que las mesas de exámenes se posponen para el viernes 20, mientras que las previstas para esa jornada se mantienen sin cambios. A su vez, la Facultad de Psicología de la UNT también confirmó la reprogramación de evaluaciones y pidió a los estudiantes consultar las redes o canales oficiales de cada cátedra para conocer los nuevos días y horarios. A su vez, la Facultad de Derecho (UNT) dispuso la reprogramación de sus actividades académicas en adhesión a la medida de fuerza.
La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), en tanto, informó que no se adhiere a la medida de fuerza y que las mesas de exámenes se desarrollarán con normalidad.
Finalmente, la Universidad San Pablo‑T indicó que funcionará con normalidad y aclaró que no había evaluaciones programadas para este jueves.
- Comercio y gastronomía: si bien los sindicatos avalan la medida, la apertura dependerá de cada empleador y de las posibilidades de traslado del personal ante la falta de transporte público.