Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Asimismo, Adiunt convocó a paro y movilización en defensa del presupuesto universitario en la Universidad Nacional de Tucumán. En ese contexto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT informó que las mesas de exámenes se posponen para el viernes 20, mientras que las previstas para esa jornada se mantienen sin cambios. A su vez, la Facultad de Psicología de la UNT también confirmó la reprogramación de evaluaciones y pidió a los estudiantes consultar las redes o canales oficiales de cada cátedra para conocer los nuevos días y horarios. A su vez, la Facultad de Derecho (UNT) dispuso la reprogramación de sus actividades académicas en adhesión a la medida de fuerza.