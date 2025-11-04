Secciones
Política

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Aetat y UTA pasaron a un cuarto intermedio en la audiencia en la Secretaría de Trabajo, con la convocatoria a la Capital. El gremio alista acciones.

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Se agrava el conflicto del transporte en Tucumán: suspensiones y medidas en una semana clave

Se agrava el conflicto del transporte en Tucumán: suspensiones y medidas en una semana clave

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
5

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “El precio del boleto en Tucumán es uno de los más bajos del país”

Crisis en el transporte: “El precio del boleto en Tucumán es uno de los más bajos del país”

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios