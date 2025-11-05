Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Tucumán, César González, expresó este miércoles su preocupación por la situación del transporte público en la provincia, tras las suspensiones aplicadas por algunas empresas a unos 150 choferes. El dirigente aseguró en LA GACETA que el gremio busca evitar que la crisis derive en pérdida de fuentes laborales o reducción de salarios.
“Los compañeros están muy preocupados por la situación que atraviesan las empresas y el país. Vamos a tratar por todos los medios de que esto no suceda, de que el salario de los trabajadores no se vea afectado”, sostuvo González en diálogo con LG Play.
El referente de UTA confirmó que hoy se realizará una audiencia en la Secretaría de Trabajo, a la que fueron convocados empresarios, representantes gremiales y autoridades municipales. “Ayer en la reunión los empresarios nos informaron que habían suspendido a 150 compañeros. Nosotros rechazamos esa medida y pedimos que se deje sin efecto. Ellos solicitaron un cuarto intermedio y que se cite al municipio para hoy. Esperamos una solución de la mejor manera posible, sin tomar medidas”, explicó.
Sin embargo, advirtió que si no hay una respuesta favorable, el gremio definirá los pasos a seguir. “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar con el cuerpo de delegados qué medidas adoptar. Ojalá no lleguemos a eso, pero los trabajadores no pueden quedarse sin salario”.
González reconoció además que la caída en la venta de pasajes “es real”, con una merma del 20% al 30%, y apuntó contra la competencia desleal de las aplicaciones de transporte. “Las motos Uber le han sacado mucho pasaje a las líneas urbanas. Se calcula que hay unas 15.000 en la capital. Es una competencia desleal. Ya lo vivimos en 2001, cuando muchas empresas quebraron y 100 compañeros quedaron en la calle”.
El dirigente reiteró que es necesario revisar el esquema de costos y subsidios del sistema: “Siempre decimos que se haga un estudio de costos y ahí se verá si el boleto está caro o barato. El gasoil aumenta toda la semana, los costos son altos y sostener las empresas se hace muy difícil”.
Finalmente, González insistió en que el objetivo de la UTA es “defender el empleo y el salario” de los choferes: “Venimos luchando desde la pandemia y no hubo despidos. Queremos que estas suspensiones se dejen sin efecto y seguir resolviendo los problemas con diálogo, pero si no hay respuestas, lamentablemente alguna medida vamos a tener que tomar”.