Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

El referente de UTA confirmó que hoy se realizará una audiencia en la Secretaría de Trabajo, a la que fueron convocados empresarios, representantes gremiales y autoridades municipales. “Ayer en la reunión los empresarios nos informaron que habían suspendido a 150 compañeros. Nosotros rechazamos esa medida y pedimos que se deje sin efecto. Ellos solicitaron un cuarto intermedio y que se cite al municipio para hoy. Esperamos una solución de la mejor manera posible, sin tomar medidas”, explicó.