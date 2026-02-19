En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

La reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto se encaminaba ayer al cierre, tras casi ocho horas de debate y con el dictamen de mayoría ya asegurado, cuando el plenario estalló en su momento más tenso. La diputada Natalia Zaracho protagonizó un fuerte cruce con el legislador tucumano de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, al que acusó de no saber “lo que es laburar” y le lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Tenés una cara de lomo virgen”.