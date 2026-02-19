Secciones
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

La diputada Natalia Zaracho lanzó la frase en medio de un clima de máxima tensión durante el plenario de comisiones.

Hace 1 Hs

La reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto se encaminaba ayer al cierre, tras casi ocho horas de debate y con el dictamen de mayoría ya asegurado, cuando el plenario estalló en su momento más tenso. La diputada Natalia Zaracho protagonizó un fuerte cruce con el legislador tucumano de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, al que acusó de no saber “lo que es laburar” y le lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Tenés una cara de lomo virgen”.

El intercambio se produjo cuando el plenario, presidido por Lisandro Almirón, estaba por concluir. En ese tramo final, marcado por chicanas e interrupciones cruzadas, Zaracho tomó la palabra y elevó el tono de sus críticas al Gobierno nacional y al proyecto en discusión.

“Sí, vos, principal… Tenés una cara de lomo virgen, increíble. Lomo virgen sos… Pedí la palabra y hablá, y justificá este proyecto y decile a la gente en qué lo va a beneficiar. Sos un caradura…”, disparó desde su banca, señalando directamente a Huesen.

Acusaciones y tensión creciente

La intervención de la diputada no se limitó al cruce personal. Minutos antes había cuestionado con dureza al Ejecutivo, al que responsabilizó por “este modelo de hambre planificado que hace que la gente cada vez esté más endeudada y eso le quite la posibilidad de poder parar la pelota y pensar qué es lo que está pasando en nuestro país”.

En ese contexto, vinculó su crítica con la experiencia laboral y social de los legisladores oficialistas. “Me juego lo que no tengo a que la mayoría nunca tuvo que levantarse a las 4 de la madrugada para ir a laburar… Que no sabe lo que es un dolor de espalda o de cintura”, sostuvo.

Luego redobló la apuesta y desafió a Huesen a defender el proyecto: “Desde hoy que estás bolaceando a todos los compañeros… Pedí la palabra y hablá, defendé este proyecto. No se puede defender…”.

En uno de los pasajes más duros, afirmó: “Porque ustedes no tuvieron laburo, pero tienen patrones, tienen patrones: Galperín, es el Fondo Monetario, estos son tus patrones”.

Intentos de orden y cierre abrupto

Ante el creciente desorden, Almirón pidió “no dialoguemos” para evitar que el intercambio escalara aún más. Sin embargo, Zaracho mantuvo el tono: “No, yo no dialogo, le estoy respondiendo al hombre este porque la verdad que no tiene cara. Estuvo sentado, molestando, porque no tiene ganas de discutir, porque no le interesa”.

También cuestionó el rol de varios legisladores: “La mayoría de los diputados no presentan un proyecto… Claramente es para levantar la mano. Bueno, yo les quiero decir que hay un pueblo que no se va a resignar”.

El plenario concluyó en un clima de máxima confrontación política. Más allá del dictamen firmado y del trámite parlamentario en curso, el episodio dejó expuesta la profundidad de la grieta en el Congreso y la creciente tensión entre oficialismo y oposición en torno a las reformas laborales.

