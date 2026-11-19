El programa demostró que el aprendizaje también puede cambiar la forma en que los chicos se ven a sí mismos. Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano, llegaron a la final después de superar sus propias inseguridades. Ayer, tras quedar eliminada, Lucía agradeció el acompañamiento que recibió durante el concurso y reconoció: “Por ahí no tengo mucho autoestima, no con el físico ni nada, sino con mis capacidades. Siento que ven algo en mí que yo no lo veo, y la verdad eso me encanta”. No ganó el certamen, pero sus palabras dejan entrever que se lleva el reconocimiento de capacidades que a ella misma todavía le cuesta descubrir.