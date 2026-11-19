Resumen para apurados
- Alumnas de la Escuela Nougués ganaron la final del certamen "Enseñame Tucumán" de LA GACETA y obtuvieron el viaje de egresados para su curso por sus saberes de historia local.
- El concurso reunió a 4.584 estudiantes de 312 escuelas en distintas etapas evaluativas desde agosto, recuperando una histórica tradición pedagógica y televisiva iniciada en 1979.
- La propuesta fortalece la identidad regional y el hábito de lectura entre jóvenes, sentando las bases para consolidar este certamen educativo en futuras ediciones provinciales.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido la posibilidad de estudiar la historia de Tucumán con la profundidad que merece? Hemos leído sobre las hazañas de Aquiles y el caballo de Troya, pero ¿cuánto sabemos de las andanzas de Bernabé Aráoz? Conocemos hechos ocurridos a miles de kilómetros de nuestra provincia, aunque a veces desconocemos las historias de los hombres, las mujeres y los procesos que explican cómo llegamos a ser quienes somos.
Ayer terminó la segunda temporada de Enseñame Tucumán, un programa de televisión de cuatro episodios que, como su nombre lo señala, propone mirar hacia nuestras entrañas: leer(nos) y estudiar(nos).
La propuesta recupera una tradición que LA GACETA inauguró en 1979 con Sí, es verdad, lo dice LA GACETA, un certamen de preguntas y respuestas sobre la historia de la Independencia que reunió a estudiantes de escuelas primarias de Tucumán y se transmitió por Canal 10. Casi medio siglo después, la idea vuelve a cobrar vida con nuevos protagonistas, otros colores y un mismo propósito: acercar a los chicos al conocimiento de nuestra historia.
Lo que se ve por pantallas es apenas la punta de un hilo que, si uno empieza a tirar, conduce hasta las aulas de toda la provincia. El concurso llega a las escuelas mucho antes que a la televisión, como las olimpíadas de matemática o de lengua. Este año, las primeras evaluaciones comenzaron en agosto, dentro de cada institución; después llegó una instancia interescolar, organizada en cinco circuitos territoriales, y finalmente la etapa provincial, en los estudios de LA GACETA.
La preparación se apoya en una bibliografía seleccionada por el Ministerio de Educación, que incluye investigaciones sobre los pueblos originarios, las comunidades inmigrantes, el Congreso de 1816, las biografías de figuras tucumanas y hasta la historia del deporte provincial. Este año se sumaron, además, lecturas sobre el cierre de los ingenios azucareros de 1966. Son materiales que permiten descubrir una historia mucho más amplia que la que solemos encontrar en los manuales escolares.
En esta segunda edición participaron 4.584 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año, organizados en 2.292 parejas de 312 escuelas de toda la provincia. A diferencia de otros programas de preguntas y respuestas, acá no llegan los más simpáticos ni necesariamente los que mejor se desenvuelven frente a una cámara, sino quienes consiguen responder correctamente más preguntas.
Enseñame Tucumán aspira a entretener levantando la bandera de la historia y poniendo a los alumnos en el centro de la escena. El programa tiene una dimensión televisiva, desde luego, pero sería injusto reducirlo a lo que sucede durante unas horas frente a las cámaras.
Si bien el viaje a Carlos Paz para todo el curso ganador es un incentivo importante, los chicos dicen llevarse del proceso algo menos tangible, pero posiblemente más duradero: el hábito de leer, la curiosidad por historias que desconocían, una mayor confianza en sí mismos y, en algunos casos, hasta el descubrimiento de una vocación.
Javier Yánguez, uno de los campeones de la primera edición, reconoció que al principio no era un experto en historia tucumana. Sin embargo, a medida que avanzaba su preparación, algo cambió: “Nos enamoramos del estudio de la historia de Tucumán”, contó. Junto con su compañero descubrió, además, que lugares tan cercanos como Ibatín escondían una historia mucho más rica de lo que imaginaban.
El programa demostró que el aprendizaje también puede cambiar la forma en que los chicos se ven a sí mismos. Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano, llegaron a la final después de superar sus propias inseguridades. Ayer, tras quedar eliminada, Lucía agradeció el acompañamiento que recibió durante el concurso y reconoció: “Por ahí no tengo mucho autoestima, no con el físico ni nada, sino con mis capacidades. Siento que ven algo en mí que yo no lo veo, y la verdad eso me encanta”. No ganó el certamen, pero sus palabras dejan entrever que se lleva el reconocimiento de capacidades que a ella misma todavía le cuesta descubrir.
“La historia es tan hermosa que me volvieron las ganas de estudiar eso”, dijo Brisa Padilla, estudiante de la Escuela Juan Luis Nougués, sobre su deseo de convertirse en profesora. Un día, mientras caminaba por la calle 24 de Septiembre, reconoció el edificio de la Sociedad Italiana de Beneficencia porque lo había estudiado en uno de los libros del concurso. “Iba emocionada con mi papá y dije: ‘Mirá, eso estaba en el libro’. Mi papá no entendía nada”, contó a LA GACETA.
Antes de la final, Brisa contó que su curso no tenía previsto un viaje de egresados porque no todos podían pagarlo, incluida ella. Ayer, junto con su compañera Mehilen Yenaide, se consagró campeona de Enseñame Tucumán y consiguió un viaje a Villa Carlos Paz para todo su curso. El conocimiento se convirtió, así, en una oportunidad de alegría colectiva compartida. La redacción de LA GACETA fue testigo de la euforia de los estudiantes de la Juan Luis Nougués, que saltaron e hicieron temblar los mesones donde habitualmente trabajan los periodistas.
En una época dominada por la inmediatez, la simplificación, la polarización y la competencia por nuestra atención, que alumnos de secundaria elijan detenerse a leer sobre el pasado parece una práctica contracultural. Un ejercicio de memoria que no siempre está de moda y que, justamente por eso, merece ser defendido. Ojalá la historia nos vuelva a convocar en 2027. Al glorioso pueblo tucumano de Mercedes Sosa y Lola Mora, ¡salud!