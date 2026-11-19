Antes de que arrancara la final de “Enseñame Tucumán”, el programa ya tenía una novedad: todas las finalistas eran mujeres. Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, alumnas de sexto año de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués, se convirtieron por primera vez en campeonas femeninas del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia. Con el triunfo, consiguieron el viaje a Carlos Paz para sus compañeros.
Otros tres tucumanos ya habían festejado previamente: Luis Ruiz Torres lo hizo en 1979, y Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez, de la Normal de Monteros, el año pasado. El primero todavía conserva las fotos de aquella experiencia.
Luis trajo las imágenes a LA GACETA cuando volvió al diario en la edición anterior del concurso. En 2025 habían pasado 46 años desde su triunfo, pero ahí estaba el álbum con los recuerdos de aquel chico de la escuela Mitre que se había animado a concursar por televisión. “Tenía 11 años y era muy tímido; mi maestra me animó a participar”, contó en LG Play. Sus padres lo acompañaron y empezó una experiencia de estudios, nervios y juegos que terminaría con un viaje a Miami como premio y el reconocimiento de toda la provincia.
El primer ganador
En 1979, aquel antecedente de “Enseñame Tucumán” se llamaba “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”. Carlos D’Agostino conducía el programa en vivo por Canal 10 y los participantes respondían sobre la historia de la Independencia.
Tras ganar, Luis recibió invitaciones a eventos y el cariño de la gente que había seguido la competencia. Ese recuerdo lo acompañó hasta la adultez. Cuando le preguntaron qué le diría al niño de entonces, eligió animarlo a participar otra vez porque había valido la pena.
En septiembre de 2025 volvió a encontrarse con esa emoción desde otro lugar. Fue invitado a la final del primer “Enseñame Tucumán” y vio competir a los estudiantes. Entre ellos estaban Lautaro y Javier, de la Escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca de Monteros. Y esa noche, los chicos se convirtieron en campeones.
Ambos tenían una moneda de 10 centavos que habían encontrado en la primera instancia del certamen. La guardaron como cábala y la mostraron después de ganar su semifinal. “Nos teníamos fe”, dijeron.
Confianza sí, pero además habían estudiado durante semanas. Se juntaban en casa, postergaban salidas y dejaban los entrenamientos deportivos para dedicarle tiempo al concurso. Lo que aprendieron también modificó algo tan cotidiano como una vuelta por la plaza: ahora se detenían frente a esculturas que antes les pasaban inadvertidas.
“Nos cambió saber que estamos viviendo en un lugar lleno de historia. Nos ayudó a valorarnos también”, contaron.
Cuando finalmente se consagraron campeones, Lautaro tenía una prioridad bastante comprensible después de tanta preparación. “En mi cabeza principalmente está ahora la necesidad de dormir 10 horas, ocho, algo...”, confesó entre risas.
Javier ya pensaba cómo conseguir ayuda para que los otros finalistas pudieran sumarse al viaje. Mientras hablaban, sus madres, compañeros y profesores los rodeaban para abrazarlos. Luis, que había vivido su propia consagración décadas atrás, contó que todavía había personas que lo reconocían por aquel triunfo. “Me marcó en la vida”, dijo.
Las nuevas campeonas
Brisa y Mehilen se sumaron a ese recorrido como las primeras mujeres campeonas. Las alumnas de sexto de la Nougués consiguieron el título y el viaje a Carlos Paz para compartir con sus compañeros.
Cuando la conductora confirmó que la última respuesta era correcta, las chicas se abrazaron y se largaron a llorar. “Estamos muy orgullosas de haber llegado hasta acá”, dijo Brisa, mientras se agarraba la cara e intentaba contener las lágrimas.
Mehilen habló de los miedos que habían tenido y del orgullo de representar a la Nougués: “Venimos de una escuela de barrio y nadie nos conocía. Es muy lindo representar a la institución. Estamos felices de hacer felices a los directivos y a nuestros compañeros”.’