Luis trajo las imágenes a LA GACETA cuando volvió al diario en la edición anterior del concurso. En 2025 habían pasado 46 años desde su triunfo, pero ahí estaba el álbum con los recuerdos de aquel chico de la escuela Mitre que se había animado a concursar por televisión. “Tenía 11 años y era muy tímido; mi maestra me animó a participar”, contó en LG Play. Sus padres lo acompañaron y empezó una experiencia de estudios, nervios y juegos que terminaría con un viaje a Miami como premio y el reconocimiento de toda la provincia.