Opinión La vieja historia de tensar la cuerda La puja libertaria entre Milei y Bullrich a nivel nacional se asemeja a la que proyectan Jaldo y Manzur en el peronismo tucumano. La política trata de construir futuro político sobre un presente económico inestable Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio. Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios