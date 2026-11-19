En el sector de la escuela de Comercio Nº 1, la estrategia contra la mala suerte pasaba por la indumentaria. Patricia, la mamá de Solana, había decidido repetir parte del atuendo que le había dado resultado en la semifinal. Mantuvo el negro -un color emblemático de la institución-, pero esta vez le sumó el rojo que identificaba al equipo. Su hija aplicó exactamente la misma lógica con su calzado y su abrigo. Aunque Patricia le había sugerido cambiar de ropa, Solana se negó y quiso conservar los mismos zapatos y la misma campera con los que había ganado la instancia anterior.