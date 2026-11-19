Esta vez no hubo lugar para la timidez del debut. Hubo, en cambio, un estallido de color, de euforia contenida y de ansiedad a flor de piel. La redacción de LA GACETA se tiñó de rojo, morado y verde, y los brillos ganaron cada rincón. Mientras los participantes ponían a prueba su memoria frente a los reflectores y las cámaras, afuera se montaba una escenografía paralela hecha de carteles artesanales, globos, coronas y abrazos apretados. Del otro lado del set, las hinchadas asumían el desafío de sostener el aliento y conjurar la suerte para que sus representantes alcanzaran el premio mayor.
La definición de “Enseñame Tucumán” convocó a tres duplas que habían logrado sortear las etapas previas a fuerza de estudio. En representación de cuarto año compitieron Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano; por quinto año lo hicieron Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre; y por sexto año dieron el presente Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués.
Las primeras en cruzar el umbral hacia la instancia decisiva fueron Brisa y Mehilen. Apenas salieron, sus compañeros las recibieron con una lluvia de aplausos, abrazos y flores. Todavía no se trataba de la ronda final, sino de un paso intermedio, pero para la tribuna el orgullo no admitía demoras porque habían llegado hasta allí y querían hacérselo sentir en el cuerpo.
Cada delegación había diseñado su propia liturgia para acompañar. En la hinchada de la escuela Juan Luis Nougués, por ejemplo, Valentina Ibáñez apostaba a una cábala infalible: el cabello recogido en un rodete con bucles y el color verde como estandarte. No era la única que había preparado un ritual. Entre los estudiantes flotaba la certeza de que la dupla podía repetir -e incluso superar- la actuación deslumbrante de la semifinal.
“Me emocionó y me sorprendió mucho ver la pantalla. No terminaban de leer las preguntas y ellas ya tenían las respuestas. Eso me transmitió muchísima confianza para esta final”, resaltó.
La mística, en realidad, había empezado días antes. Al regresar a la escuela tras superar la semifinal, Brisa y Mehilen habían sido recibidas como heroínas. Para sus pares, verlas en esa instancia ya constituía una victoria, más allá de lo que dictara el marcador final. “Ahora, ganen o pierdan, vamos a salir a festejar igual. Las chicas son brillantes y se lo merecen”, afirmó Valentina.
En ese mismo rincón de apoyo se encontraba Milena Borquez, feliz de haber sido invitada a presenciar el desenlace. Había sido testigo directo de la preparación: las había visto estudiar en los recreos y en cada hueco libre que encontraban. “Estoy muy orgullosa de ellas”, resumió.
A pocos metros, la hinchada del Colegio Nacional Bartolomé Mitre redoblaba la apuesta visual: coronas de princesas y carteles de dimensiones mucho mayores a los de la ronda anterior. La profesora Yanel Correa explicó que la consigna era que el aliento se hiciera notar todavía más que antes. Y entre todo el cotillón sobresalía un talismán innegociable: un oso rosa de la película Toy Story: Lotso lleva bordado en el pecho el nombre de “Nachito”.
El muñeco tiene biografía propia dentro de la sala de profesores. Lo llaman Nacho, simboliza al Nacional y es un invitado permanente en actos, fiestas y reuniones docentes. “Es nuestra cábala”, confesó Correa entre risas.
La docente detalló además que la semana previa había puesto a prueba la resistencia de las alumnas. Cada rato libre se aprovechaba para fijar contenidos, pero también para descomprimir la presión. “Le poníamos un poco de humor, así bajaban un cambio y se tranquilizaban”, recordó.
Los compañeros de curso tampoco quisieron quedar al margen de la escena. Mientras Helena y Mía competían bajo las luces del estudio, ellos aguardaban afuera con globos y pancartas. Anhelaban el viaje, claro, pero su presencia buscaba dejar la convicción de que pase lo que pase, no estaban solas.
En el sector de la escuela de Comercio Nº 1, la estrategia contra la mala suerte pasaba por la indumentaria. Patricia, la mamá de Solana, había decidido repetir parte del atuendo que le había dado resultado en la semifinal. Mantuvo el negro -un color emblemático de la institución-, pero esta vez le sumó el rojo que identificaba al equipo. Su hija aplicó exactamente la misma lógica con su calzado y su abrigo. Aunque Patricia le había sugerido cambiar de ropa, Solana se negó y quiso conservar los mismos zapatos y la misma campera con los que había ganado la instancia anterior.
“Estamos acá con toda la buena energía para ellas”, señaló Patricia, convencida de que más allá de las horas de estudio, rescató el efecto transformador que el certamen tuvo puertas adentro del aula. Una unión entre los compañeros y un vínculo mucho más estrecho con los docentes.
Elena Vizcarra, mamá de Lucía, corrió el foco del resultado para iluminar el detrás de escena del aprendizaje. Para ella lo más valioso fue ver cómo cada dato histórico o geográfico despertaba en su hija una curiosidad genuina. “Cada tema que iba viendo la enamoraba; quería saber y descubrir cada vez más”, contó. A su juicio, el valor del programa reside en que acerca historias y rincones de Tucumán que muchas veces resultan ajenos incluso para los adultos.
Adversarios
Lejos de cualquier rivalidad, su mirada abrazó también a los adversarios. Aunque estaba allí para alentar a su hija, Elena hizo cuestión de honor en reivindicar el camino de las seis finalistas. “Las tres parejas que llegaron hoy son ganadoras”, sentenció, recordando que detrás de cada sonrisa frente a cámara había un proceso silencioso de renuncias, lágrimas y esfuerzo.
“Esto no es una cuestión de suerte. Es un proceso muy exigente, porque lloran, se estresan y quieren ganar. Mi hija es brillante, eso no lo voy a negar, pero eso no le quita mérito al esfuerzo y al recorrido de los demás”, reflexionó.
Y este testimonio mostró que para las familias, los compañeros y los docentes antes siquiera de que se conociera el veredicto final, el certamen ya había repartido otras recompensas intangibles, como el orgullo por la tierra propia, la certeza del esfuerzo compartido y una nueva forma de mirar la provincia.