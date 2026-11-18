La iniciativa propone que se incorpore en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley de Excedentes Financieros a la Defensoría del Pueblo. “En virtud de que la Defensoría del Pueblo es un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera, incluido en el Capítulo Segundo de la Constitución Provincial ‘Órganos de Control’ (arts. 81 a 86), se torna necesario, a los fines de dotar de recursos financieros a la misma, tramitar su inclusión en el mecanismo de transferencia de fondos previsto en la Ley 6.930 a partir del ejercicio presupuestario 2027”, se fundamentó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Daniel Abad (Economía y Producción).