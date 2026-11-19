“Para los chicos no hay nada mejor que un viaje, y más a esa edad, con todos sus compañeros”, dice Piero Bordallo, gerente de Siwar Travel. Con esa idea resumió el espíritu del premio mayor de “Enseñame Tucumán”: Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, alumnas de sexto año de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués y las ganadoras de la segunda edición consiguieron el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para toda su promoción. Del 15 al 20 de diciembre, sus compañeros disfrutarán de seis días en Córdoba, con cuatro noches de alojamiento, pensión completa y actividades recreativas.