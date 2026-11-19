“Para los chicos no hay nada mejor que un viaje, y más a esa edad, con todos sus compañeros”, dice Piero Bordallo, gerente de Siwar Travel. Con esa idea resumió el espíritu del premio mayor de “Enseñame Tucumán”: Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, alumnas de sexto año de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués y las ganadoras de la segunda edición consiguieron el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para toda su promoción. Del 15 al 20 de diciembre, sus compañeros disfrutarán de seis días en Córdoba, con cuatro noches de alojamiento, pensión completa y actividades recreativas.
El premio de la segunda edición del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de Tucumán contempla cuatro noches de alojamiento con pensión completa en el Hotel Intersierras, además de distintas salidas y propuestas de entretenimiento. La experiencia estará a cargo de Siwar Travel, que acompaña por segundo año consecutivo la competencia.
El año pasado, la Escuela Normal Julio Argentino Roca de Monteros se llevó el mismo premio con la dupla integrada por Javier Yanguez y Lautaro Miguel. Cuando regresaron, después de una semana en Carlos Paz, les preguntaron cómo resumirían la experiencia en una sola palabra. Javier dudó unos segundos antes de responder. Lautaro reconoció que era difícil reducir tantos momentos a un único término, aunque finalmente eligió uno: “emocionante”. Sus familias los esperaron en la terminal de ómnibus de Monteros para darles la bienvenida.
Esta vez, otra promoción tendrá la posibilidad de vivir una experiencia similar. “Nos sentimos muy contentos de poder darle este premio tan importante a los chicos”, expresó Bordallo. Para el gerente, compartir un viaje con los compañeros de tantos años tiene un valor especial, sobre todo en una etapa en la que muchos estudiantes comienzan a despedirse de la escuela.
Estadía y actividades
El grupo se alojará en el Hotel Intersierras, establecimiento propio de Siwar Travel. Allí tendrá cuatro noches de hospedaje, pensión completa y todos los servicios previstos para recibir a una delegación escolar.
El programa también incluye visitas a Molino Rojo, uno de los espacios nocturnos de Villa Carlos Paz, y a Coco Guana. A esas propuestas se sumará un paseo en barco, organizado con la colaboración de Catamaranes Carlos Paz.
La elección de la ciudad cordobesa tiene que ver con su experiencia en la recepción de contingentes escolares. Villa Carlos Paz es uno de los destinos tradicionales de los viajes de egresados, tanto de primaria como de secundaria, y cuenta con una oferta de excursiones y entretenimiento pensada para grupos de estudiantes.
“Allá todo está armado para los chicos: boliches, excursiones, diversión. El hotel también está muy preparado para recibirlos”, explicó Bordallo. Según señaló, esa infraestructura permite organizar las actividades con mayor facilidad y ofrecerles a los jóvenes distintas alternativas durante su estadía.
El viaje comenzará el 15 de diciembre y terminará el 20. Así, los ganadores tendrán poco tiempo entre el anuncio de la final y la salida hacia Córdoba. La valija y los preparativos serán parte de los primeros festejos después de conocer el resultado.
Más recompensas
El viaje a Villa Carlos Paz será el premio principal, pero los beneficios de la competencia también alcanzarán a los otros cursos que lleguen a la última instancia. Las universidades San Pablo T y del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) ofrecerán becas para los estudiantes, mientras que Raki entregará pases para los tres cursos finalistas.
La segunda edición cuenta con el acompañamiento de Siwar Travel, Hotel Intersierras, Universidad San Pablo T, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), Pampa Uniformes, McDonald’s, Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana y Catamaranes Carlos Paz.
Bordallo también agradeció a LA GACETA por convocar nuevamente a la empresa y destacó la posibilidad de compartir esta experiencia con los estudiantes. Para el curso que resulte campeón, el desafío terminará en el estudio, pero la celebración recién comenzará: seis días en Córdoba, cuatro noches de hotel y un viaje con todos esos compañeros con los que compartieron tantos años de escuela.