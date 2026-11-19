“Este trabajo emociona y contagia”. Con esa definición, Federico van Mameren, secretario general de Redacción de LA GACETA, resumió el espíritu de “Enseñame Tucumán”, el certamen de preguntas y respuestas sobre historia tucumana organizado junto al Ministerio de Educación de la provincia.
“Lo central es que hay un gran trabajo del Ministerio y de LA GACETA”, destacó durante la final de la segunda edición, que coronó a Brisa Padilla y Mehilén Yenaide, alumnas de 6° año de la escuela Juan Luis Nougués. Las estudiantes respondieron correctamente las dos preguntas de la definición y obtuvieron como premio un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso el foco en otro aspecto del concurso: la posibilidad de generar una experiencia compartida que exceda la competencia. “Estoy feliz de esta alianza con LA GACETA”, afirmó, y valoró el esfuerzo de los estudiantes: “Ya los escucharon, estudiaron muchísimo. Estamos contentos”.
Montaldo también destacó el aprendizaje que se produce alrededor del certamen, tanto entre quienes participan como entre quienes siguen las instancias. “Todo lo que estamos viendo, también mirando y también aprendiendo y participando, nos une como sociedad”, sostuvo. Y expresó su deseo de que la experiencia continúe: “Ojalá podamos repetirlo”.
Más inscripciones
El crecimiento de la propuesta acompaña esa mirada. La segunda edición duplicó las inscripciones respecto de la primera y reunió a casi 5.000 estudiantes de unas 312 escuelas de toda la provincia, según datos difundidos por el Ministerio de Educación. El aumento de participantes también implicó mayores exigencias organizativas y logísticas, desde el trabajo en las aulas hasta la preparación de las instancias televisivas. El certamen no se planteó únicamente como una competencia por respuestas correctas. La elaboración de preguntas y del material bibliográfico implicó una renovación curricular, mientras que para los estudiantes la experiencia buscó combinar estudio, esfuerzo, exposición frente a cámaras y encuentro con otros jóvenes.
En ese sentido, el objetivo fue que la participación dejara algo más que un resultado. Desde Educación habían señalado que se buscaba que los alumnos se llevaran una experiencia colectiva, nuevos vínculos y recuerdos asociados al aprendizaje. La definición de esta segunda edición puso en escena esa idea: detrás de los nervios y la celebración hubo cientos de estudiantes involucrados.