Más inscripciones

El crecimiento de la propuesta acompaña esa mirada. La segunda edición duplicó las inscripciones respecto de la primera y reunió a casi 5.000 estudiantes de unas 312 escuelas de toda la provincia, según datos difundidos por el Ministerio de Educación. El aumento de participantes también implicó mayores exigencias organizativas y logísticas, desde el trabajo en las aulas hasta la preparación de las instancias televisivas. El certamen no se planteó únicamente como una competencia por respuestas correctas. La elaboración de preguntas y del material bibliográfico implicó una renovación curricular, mientras que para los estudiantes la experiencia buscó combinar estudio, esfuerzo, exposición frente a cámaras y encuentro con otros jóvenes.