46 años después, mano a mano con el ganador del concurso "Sí, es verdad, lo dice LA GACETA"

A fines de la década del 70, un concurso educativo irrumpía en los hogares tucumanos a través de Canal 10: “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”. Organizado por nuestro diario y el entonces Ministerio de Educación, el certamen invitaba a chicos de distintos colegios a demostrar sus conocimientos en diversas materias. Y el premio era más que un reconocimiento: un viaje para el ganador y sus compañeros.