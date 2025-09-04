46 años después, mano a mano con el ganador del concurso "Sí, es verdad, lo dice LA GACETA"

A fines de la década del 70, un concurso educativo irrumpía en los hogares tucumanos a través de Canal 10: “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”. Organizado por nuestro diario y el entonces Ministerio de Educación, el certamen invitaba a chicos de distintos colegios a demostrar sus conocimientos en diversas materias. Y el premio era más que un reconocimiento: un viaje para el ganador y sus compañeros.
Hoy, a 46 años de aquel histórico concurso, LA GACETA se reencontró con Luis Ruiz Torres, el primer ganador del certamen. El hombre, que hoy es abogado y productor agropecuario, llegó a LG Play con un álbum de fotos donde conserva los recuerdos de aquellas jornadas televisivas que, en 1979, capturaron la atención de Tucumán entera.
“Yo representaba a la escuela Mitre. Tenía 11 años y era un chico muy tímido, pero mi maestra me animó a participar, y con el apoyo de mis padres me inscribí”, contó Luis. El proceso no fue breve. Fueron varias emisiones televisivas donde los chicos se enfrentaban a preguntas, abarcando temas desde la independencia hasta los primeros años de la Argentina.
El nerviosismo era inevitable, pero la experiencia estaba llena de alegría. “Había mucha algarabía, compañerismo y diversión. Aunque había que estudiar, era un juego que todos disfrutábamos”, contó Luis.
El concurso no solo premió al conocimiento, sino que abrió puertas: el viaje lo llevó a Miami y su reconocimiento se extendió a diversos ámbitos locales. “Fui invitado a eventos deportivos, recorrí la ciudad y recibí un cariño enorme. Esa experiencia marcó mucho mi vida y me enseñó la responsabilidad que conlleva representar algo importante”.
Hoy, al revisar las fotografías y recortes de aquel concurso, Luis no solo revive recuerdos, también reflexiona sobre la influencia que tuvo en su vida. “Si pudiera hablar con aquel niño de 11 años, le diría que se anime, que participe de nuevo. Todo lo que viví valió la pena y me dejó muchas satisfacciones”, afirmó con emoción.
Pasaron 46 años, pero el legado de “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA” sigue vigente. Y es que desde mañana, nuevos chicos de distintas escuelas tucumanas comenzarán a desfilar por el escenario del concurso Enseñame Tucumán (semifinales), para demostrar su conocimiento en diversas materias y siguiendo la misma tradición que, hace más de cuatro décadas, dejó su huella en Luis Ruiz Torres.