“Nos enamoramos del estudio”: alumnos participaron de una nueva edición del concurso "Enséñame Tucumán"
Estudiantes de Tafí del Valle, Famaillá, Monteros y Simoca compitieron en la instancia interescolar del concurso organizado por el Ministerio de Educación y LA GACETA, en la Escuela Normal Superior Julio A. Roca de Monteros.
Llovía en Simoca cuando los alumnos salieron rumbo a Monteros. Desde Tafí del Valle partieron más temprano, porque el camino es largo. Otros llegaron desde los parajes de Famaillá y desde escuelas rurales. Todos iban al mismo lugar: la Escuela Normal Superior Julio Argentino Roca, sede del Circuito cuatro de "Enséñame Tucumán".
Hoy, parejas de estudiantes de cuatro departamentos se sentaron a responder cuánto conocen su provincia. Traían meses de lectura, preparación y muchos nervios, con ansias de pasar a la instancia de semifinales.
Los campeones que volvieron a casa
La escuela anfitriona no solo recibía a los demás: también es la casa de los actuales campeones. Javier Francisco Yánguez y Lautaro Nahuel Miguel, alumnos de la Normal de Monteros, tienen hoy 17 años. En 2025 ganaron la categoría de quinto año y después la final. Un año más tarde volvieron a sentarse frente a las preguntas, en el mismo edificio donde se prepararon para ganar.
No empezaron como expertos. "Al inicio no éramos los más sabidos de la historia, pero en el momento en que empezamos a estudiar fue cuando nos enamoramos del estudio de la historia de Tucumán", relató Javier.
Esa admiración tuvo lugares y paisajes propios. Leandro se sintió deslumbrado al descubrir que Tucumán había funcionado durante un tiempo como un país, con su propia constitución. Y que su presidente era un prócer que lo acompañaba desde siempre sin que lo supiera del todo: “Bernabé Aráoz, el mismo nombre que yo he visto en todas las calles y hasta incluso en mi propia plaza de Monteros". Hoy lo describe como "una figura a la que le tengo mucho respeto".
Con Ibatín les pasó algo parecido. El paraje donde nació la primera San Miguel de Tucumán estaba ahí, a pocos kilómetros de sus casas. "Desde pequeños en la escuela nos cuentan sobre Ibatín, pero a veces uno no recuerda con exactitud qué tan importante es para nuestra cultura e historia", explicaron. El certamen les cambió esa mirada. "Este concurso nos hizo, aparte de conocer Ibatín, conocer muchos lugares, amar con verdadera pasión a cada uno de ellos y valorar su historia. Pudimos incluso visitarlo en persona, ver los espacios que quedaban, ese hermoso lugar verde, y ver la importancia que tiene estudiar cada una de sus fechas, próceres y momentos. Es algo que hace que lo valoremos aún más", relató Yánguez.
La preparación, insisten, no pasa por memorizar. "El estudio es algo que, si no le agarrás el gusto, no creo que se pueda hacer muchas cosas en este concurso", sostuvieron. A quienes compiten por primera vez les dejaron una receta: "Tratar de conectar cada momento, buscarle un sentido a cada cosa, asociarlas en nuestra mente y, sobre todo, no matarse estudiando de memoria, sino comprendiendo todo".
Nuevas oportunidades
En los pasillos de la misma escuela, otras dos alumnas vivían por primera vez lo que los campeones ya conocían. Juanita Santillán y Rocío Caro cursan 4° C y llegaron a esta instancia tras ganar la etapa escolar de su curso.
Detrás de ese lugar hay meses de trabajo. Primero estudiaron dos capítulos de un libro general sobre la provincia. Para esta etapa sumaron los capítulos restantes y un segundo libro, dedicado a los migrantes. "Fue mucho tiempo de preparación, de estudiar, de dejar cosas que nos gustaban hacer por estudiar", contaron.
En esas páginas encontraron una provincia más diversa de lo que imaginaban. A una de ellas la sorprendió descubrir que en Tucumán todavía existe una gran variedad de comunidades indígenas.
Llegaron con miedo y ansiedad, pero también "con fe de que vamos a pasar", dijeron. Durante el examen dudaron en algunas preguntas y las resolvieron como lo hicieron todo el año: consultándose entre ellas. Si llegan a la final televisada, saben que los nervios van a estar. "Pero si nos preparamos bien, podríamos dejar de lado los nervios y la presión", confiaron.
Acerca de recibir a otros alumnos en la escuela, manifestaron su emoción. “Un orgullo, porque representa a los chicos que ganaron, a nuestra escuela y todo lo que se enseña en ella". Y pidieron que la experiencia llegue a más lugares: "Estaría buenísimo que otras escuelas se animen a participar, porque la experiencia es realmente hermosa".
La historia que no entra en la currícula
Para los docentes, el certamen llena un vacío. Viviana Moreno, profesora de Historia, acompañó a estudiantes de la escuela Fray Mamerto Esquiú, de la zona rural de Guasapampa, y del colegio secundario de Villa Quinteros. "La currícula muchas veces deja de lado lo que es la historia de Tucumán, y con esto se valoriza un montón", explicó. Sus alumnos descubrieron detalles de su propio pueblo que desconocían, como el origen sirio-libanés del dueño del ingenio San Ramón, en Villa Quinteros. El trabajo se extendió a todo el curso, no solo a quienes competían. "Todos los compañeros colaboraban con sus compañeros que venían a competir", contó.
También hubo que mirar el mapa. Muchos chicos de la escuela rural, señaló la docente, tienen poco acceso a lugares como Tafí del Valle o Amaicha, y no conocían esos circuitos ni esas rutas. Por eso trabajó junto a la docente de Geografía.
Víctor Andrade, profesor de Historia y Geografía en la secundaria de Sargento Moya, coincidió en que la historia provincial suele quedar relegada. Reconoció además una dificultad cotidiana: a los chicos les cuesta la lectura. Armaron grupos, cada uno leía cuando podía y las dudas se respondían por teléfono. "A medida que se fueron apropiando del material, les empezó a resultar más fácil y les despertó las ansias de investigar", relató. Según él, llegaron al día del examen "sabiendo que habían hecho el trabajo necesario para estar acá".
Hacer visible el interior
Para las escuelas alejadas de la capital, participar tiene un costo. Cristina del Valle Domínguez, supervisora del Agrupamiento 10 del Circuito cuatro (Tafí del Valle y Famaillá), pidió que la competencia comenzara a las 14 para que los alumnos de Tafí del Valle pudieran llegar a tiempo. De esa zona y de Famaillá viajaron más de 50 estudiantes, según indicó. "Les encanta participar, conocer otros escenarios y vincularse con otros alumnos", describió. Además de conocer y querer más a Tucumán, dijo, se trata de tejer redes de amistad y compañerismo con sus pares.
María Teresita Bravo, supervisora del Agrupamiento 14 de Simoca, destacó el esfuerzo de los equipos directivos para trasladar a todos los alumnos en un día de lluvia. Para ella, el certamen permite "hacer visible lo que día a día hacen los alumnos: conocer y valorar lo nuestro, nuestra geografía, nuestra historia y nuestra gente". Y dejó un mensaje para los chicos: "El solo hecho de estar acá, de compartir con otros alumnos, ya los hace ganadores".
Andrea Medina Alderete, supervisora del Agrupamiento 11 de Monteros, recordó que el circuito reúne escuelas urbanas y del interior, con chicos a quienes les cuesta demasiado salir. Ese día recibían, por ejemplo, a alumnos llegados desde los parajes de Pimpa. "Más allá de los resultados, todos han aprendido, han desarrollado un sentido crítico y, sobre todo, han fortalecido la identidad como tucumanos", sostuvo.
Una tierra que guarda memoria
Que la sede fuera Monteros no es un detalle menor. Allí estuvo Ibatín, el primer emplazamiento de San Miguel de Tucumán, antes de su traslado al lugar actual. Medina Alderete sumó otras capas de esa historia: la tradición de los ingenios azucareros, una producción que hoy llega al mundo con limones y arándanos, y un aniversario que atraviesa a toda la región. Este año se cumplen 60 años del cierre de los ingenios.
Para la supervisora, recibir el certamen fue un "doble orgullo": la escuela anfitriona es también la de los ganadores de la primera edición.
Enséñame Tucumán es organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de la provincia, y transita su segunda edición. Está destinado a estudiantes de 4°, 5° y 6° año del Ciclo Orientado. Desde junio participaron 4.584 estudiantes, organizados en 2.292 parejas, de 312 escuelas. La instancia de este miércoles se desarrolló en cinco sedes distribuidas en la provincia. Las fechas de las semifinales y de la gran final televisada serán anunciadas en los próximos días.