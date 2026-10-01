“Nos enamoramos del estudio”: alumnos participaron de una nueva edición del concurso "Enséñame Tucumán"

Con Ibatín les pasó algo parecido. El paraje donde nació la primera San Miguel de Tucumán estaba ahí, a pocos kilómetros de sus casas. "Desde pequeños en la escuela nos cuentan sobre Ibatín, pero a veces uno no recuerda con exactitud qué tan importante es para nuestra cultura e historia", explicaron. El certamen les cambió esa mirada. "Este concurso nos hizo, aparte de conocer Ibatín, conocer muchos lugares, amar con verdadera pasión a cada uno de ellos y valorar su historia. Pudimos incluso visitarlo en persona, ver los espacios que quedaban, ese hermoso lugar verde, y ver la importancia que tiene estudiar cada una de sus fechas, próceres y momentos. Es algo que hace que lo valoremos aún más", relató Yánguez.