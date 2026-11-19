La declaración de Gabriela Blanco, funcionaria judicial que tiene a su cargo las áreas no jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, fue la más tensa de las dos que se escucharon ayer. Los acusadores y los defensores intentaron a toda costa introducir algunos detalles que no estaban contemplados en el informe que presentó en mayo pasado.
La responsable de la Superintendencia detalló en ese escrito, solicitado por el fiscal Pedro Gallo, cuál había sido el comportamiento laboral de Justina Gordillo, la secretaria judicial que está acusada de haber realizado maniobras para encubrir el crimen de Érika Antonella Álvarez.
Blanco sostuvo que hubo dos irregularidades. Gordillo no había registrado su ingreso el 8 de enero ni su salida el 15 de enero. “De la primera situación sabemos que sí trabajó, pero no pudimos determinar por qué no marcó. El otro problema no se supo bien el origen, pero a partir de ese momento, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes”, explicó.
“Ella debería haber trabajado hasta el 16 de enero, pero por esa falta se la desafectó de la feria. Nunca conoció los detalles de su ausencia”, indicó Blanco, que se encontraba de vacaciones cuando se registraron estas novedades.
“Era una excelente empleada. En todos los años que estuvo desempeñándose en nuestra oficina, jamás tuvo un llamado de atención o se le inició un trámite por alguna inconducta”, sostuvo.
Llegadas tarde
Blanco también despejó las dudas que habían surgido sobre las supuestas llegadas tarde de Gordillo durante esos días. “El horario de la feria es de 8 a 13 y no de 7 a 13. No se modifica el sistema, sino que se sabe que las llegadas tarde son consecuencia de que no se cambian los horarios de ingreso”, indicó.
La funcionaria también aportó otro dato. Gordillo, después de haber sido detenida por el caso, fue trasladada de la oficina en la que trabajaba a otra, denominada Servicios Judiciales. “Actualmente está con licencia sin goce de sueldo”, finalizó.