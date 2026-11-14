Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"
Estudiaron de noche, entre atender sobrinos y los entrenamientos, y consiguieron un lugar en la final del miércoles 18. Brisa y Mehilen son alumnas de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués, encontraron una vocación y descubrieron una forma nueva de caminar por Tucumán.
Resumen para apurados
- Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Nougués, clasificaron en Tucumán a la final del certamen "Enseñame Tucumán" tras ganar la semifinal de sexto año este viernes.
- Ambas alumnas combinaron el trabajo como niñera y el entrenamiento policial con extensas jornadas nocturnas de estudio y el acompañamiento constante de su escuela.
- El miércoles 18 disputarán la final contra otros dos colegios para definir qué curso se consagrará campeón y obtendrá el viaje de egresados a Villa Carlos Paz.
Brisa Padilla empieza su mañana en la escuela y a la siesta tiene a tres sobrinos a cargo: Kiara, Aitana y Eren. “Prefiero que mis papás puedan usar la plata que se ahorran de mí para la casa”, expresó. Su compañera y amiga, Mehilen Yenaide, en cambio, sale a correr y estudia después de clases, porque su foco está puesto en rendir el mes que viene para entrar a la Policía de Tucumán. Son los dos mejores promedios de su escuela y cuando cae la noche, antes de dormir, abren los libros de Historia.
Ese esfuerzo tuvo premio este viernes. Las estudiantes de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués ganaron la semifinal de los participantes de sexto año de “Enseñame Tucumán”, el concurso que organizan LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia, y se sumaron a la gran final que tendrá lugar el miércoles 18.
Allí las esperan Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Bartolomé Mitre, y Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio N.º 1. La conducción del certamen está a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad. La transmisión especial podrá seguirse por el canal 11 de CCC y el canal 7 de Flow. Coincidentemente, son tres duplas de mujeres, una por cada año, las que pelearán por un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
Una amistad que arrancó mal
Se conocen desde primer año, aunque la cuarentena del Covid-19 las mandó a burbujas distintas. Cuando volvieron a coincidir, el comienzo fue torpe. “Primero nos caíamos mal. Una vez le pisé la mochila y desde ahí me tomó cierto odio”, recordó Mehilen. Las unió Valentina, amiga de las dos, y así nació el “trío galleta”.
El grupo creció hasta llegar a ocho integrantes y también cambió de nombre: ahora son “los olorosos”, una banda de amigos que combina el humor pesado con el cariño. Esa barra las acompañó durante las jornadas de estudio y en la semifinal las recibió en la redacción de LA GACETA con festejos verdes, al igual que a las otras dos duplas ganadoras de las semifinales anteriores.
“Nos hicieron bandeja hoy”, contó Mehilen. “Estamos muy agradecidas con ellos y con la escuela. Nuestro estudio era muy duro y estaban ahí para hacernos reír”, agregó Brisa.
Trabajar y prepararse
Brisa trabaja desde cuarto año. Cuida a sus sobrinos desde chica, pero hace un tiempo empezó a cobrar por eso. “Con ese dinero me compro mis cosas y ya no dependo tanto de mis padres”, manifestó.
Su compañera tiene otra agenda. El examen de la Policía es el mes que viene y ya se capacita para poder aprobarlo. Estudia los módulos del concurso y los de la fuerza provincial, y entre ambos encontró un cruce inesperado: el curso de ingreso incluye un apartado dedicado a la Historia, y lo aprendido en “Enseñame...” le sirve para ese examen.
Para las dos, el único tiempo libre eran las noches y los fines de semana. Resignaron salidas y juntadas. Una de ellas tuvo además un susto: tras días de dolor de cabeza y malestar, la derivaron al oftalmólogo y descubrió que tenía miopía. “Gracias a este concurso lo supimos”, contó.
La escuela también fue un apoyo importante durante la preparación. Las profesoras les cedieron horas de clase para repasar, leyeron junto a ellas y sumaron algunos contenidos de las preguntas a sus materias. Brisa y Mehilen quisieron agradecer especialmente a Ivonne Romero, Natalia Ledesma y Mariano Verón por el acompañamiento.
La noche anterior a la competencia, las estudiantes rezaron juntas. Mehilen eligió una frase bíblica del libro de Filipenses para afrontar el desafío: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Una vocación que volvió
Brisa quiere estudiar el profesorado de Historia, pero antes llegó a dudar. “Había perdido la fe. Sentía que no me iba a ir bien, porque eran muchísimos contenidos y datos”, reconoció. Estudiar para el certamen se la devolvió: “La historia es tan hermosa que me volvieron las ganas de estudiar eso”.
El estudio también les cambió la mirada. Brisa lo notó una tarde al pasar por la calle 24 de Septiembre y ver el edificio de la Sociedad Italiana de Beneficencia. “Iba emocionada con mi papá y dije: ‘Mirá, eso estaba en el libro’. Mi papá no entendía nada”, reconoció.
La provincia que pasó de integrar territorios vecinos a ser independiente, y la huella de los inmigrantes en su desarrollo, dejaron de ser temas de examen y se volvieron paisaje.
“Viajar y estar todos unidos”
Con la clasificación de Brisa y Mehilen como representantes de sexto año, quedaron definidas las tres duplas que competirán en la gran final de “Enseñame Tucumán”. La instancia decisiva reunirá a los tres equipos y definirá quién se lleva el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso. El premio no es solo para ellas. “En el curso no hay viaje de egresados porque no todos pueden pagarlo, y yo me incluyo entre ellos”, expresó Brisa. “Sería muy lindo poder viajar y estar todos unidos”, dijo Mehilen.
Para ganar debieron superar en los desafíos a cuatro duplas: por la Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca, de Monteros, compitieron Javier Francisco Yanguez y Lautaro Nahuel Miguel; por el Instituto Privado Nuestra Señora de la Consolación, de Concepción, María Sol Corbalán y Lola Caraque Cabeza. También intervinieron Yenifer Ruth Chagua Rodríguez y Rocío Belén Iporo Yaleva, representantes de la Escuela Media de Tapia, departamento Trancas, y Rosario Villalba y Melina Moyano, del Instituto Inmaculada Concepción de Banda del Río Salí. La jornada contó también con la participación de las escribanas Yasmín Petros Amado y Zulema Quinteros.
Con los nervios que tienen, prefieren no hablar del futuro. “Todo tiene que ser al tiempo de Dios”, sumó Mehilen. Tampoco sienten que el género marque la final: de las tres duplas femeninas, “todos nos hemos esforzado demasiado, cada uno sabe lo que dedicó”.
A los que participarán les dejan un consejo: “Que no vengan por el premio, que vengan por el conocimiento. Que no le teman a errar, porque equivocarse es humano y no somos robots”, expresó Brisa.
El festejo, por ahora, tendrá que esperar. Pasaron la noche sin dormir. “Ahora queremos ir a casa a descansar. Quizás vayamos a festejar o a comer algo con ‘los olorosos’ la semana que viene”, dijeron. Para ellas se vienen los últimos días de estudio fuerte, porque el 18 se juegan el premio mayor.