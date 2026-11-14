Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Brisa Padilla empieza su mañana en la escuela y a la siesta tiene a tres sobrinos a cargo: Kiara, Aitana y Eren. “Prefiero que mis papás puedan usar la plata que se ahorran de mí para la casa”, expresó. Su compañera y amiga, Mehilen Yenaide, en cambio, sale a correr y estudia después de clases, porque su foco está puesto en rendir el mes que viene para entrar a la Policía de Tucumán. Son los dos mejores promedios de su escuela y cuando cae la noche, antes de dormir, abren los libros de Historia.