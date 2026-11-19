“Sí, estoy de acuerdo con que él me defienda en este juicio”, aseguró Felipe “El Militar” Sosa al confirmar que Lucio Octavio Robles, junto con Rubén Flores Fares, lo asistirá hasta que finalice el debate. El profesional reemplazará a Marcelo Cosiansi. En la audiencia de hoy está previsto que declaren al menos cuatro testigos. Entre ellos se encuentra el perito del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) Javier Hidalgo -quien analizó el contenido del celular del acusado del femicidio-. También está previsto que declaren ante el tribunal dos personas cuyos testimonios podrían ser determinantes para la suerte procesal de Jorge “Chicho” Díaz, el otro imputado por encubrimiento. Se trata de Franco Villafañe -otro trabajador que estuvo junto a Díaz realizando tareas en la casa de Sosa- y Adolfo Zamora -quien, según la investigación, recibió las armas que habría enviado “El Militar”-. Antes de comenzar la audiencia, las partes anunciaron que desistirán de escuchar los testimonios de unas 10 personas.