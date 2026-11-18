Resumen para apurados
- Ingenios, productores y funcionarios del NOA buscan transformar la comercialización del sector sucroalcoholero para estabilizar y ordenar la zafra azucarera regional.
- La propuesta industrial plantea renovar el esquema de ventas, mientras los cañeros defienden la continuidad del tradicional sistema de maquila en la producción.
- El consenso entre las partes resultará clave para fijar precios competitivos, garantizar la estabilidad económica del sector y proyectar las próximas cosechas.
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