Perfección, gloria y emoción: así fue la final de Enseñame Tucumán que consagró a las chicas de la secundaria Juan Luis Nougués
Brisa Padilla y Mehilen Yenaide se mantuvieron invictas como en semifinales: no fallaron en ninguna respuesta y se consagraron en el certamen de LA GACETA y el Ministerio de Educación.
Resumen para apurados
- Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la escuela Nougués, ganaron en la capital provincial la final de Enseñame Tucumán al responder con precisión sobre historia tucumana.
- Organizado por LA GACETA y Educación, el certamen enfrentó a tres colegios. La dupla vencedora superó al Colegio Nacional y a la Comercio 1 sin errar respuestas.
- El triunfo premia al curso con un viaje a Villa Carlos Paz y consolida al certamen como un estímulo clave para el conocimiento histórico y la integración estudiantil.
Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, alumnas del 6° año de la escuela Juan Luis Nougués, se consagraron campeonas de la segunda edición de “Enseñame Tucumán”, el certamen de preguntas y respuestas sobre historia tucumana que organizan LA GACETA y el Ministerio de Educación de la provincia. En la definición, frente a la dupla del colegio Nacional Bartolomé Mitre, acertaron las dos preguntas, mientras que sus rivales no sumaron ninguna. De ese modo, se quedaron con el premio mayor: un viaje a la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz para todo el curso.
La final se disputó en el set de LGPlay, con la redacción de LA GACETA repleta de compañeros, profesores y familiares de las concursantes. El premio, otorgado por Siwar Travel, incluye paseos en catamarán por el lago San Roque, excursiones a parques y fiestas temáticas.
Las finalistas
Las tres duplas, todas de escuelas de San Miguel de Tucumán, llegaron a la final tras ganar sus respectivas semifinales. Lucía Guerrero y Solana Palavecino representaron a la escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano, identificada con el color rojo; se habían impuesto en la semifinal de 4° año. Mía Candela Sierra González y Helena Brandán, del colegio Nacional Bartolomé Mitre, jugaron de violeta; en la semifinal de 5° año habían acertado prácticamente todas las respuestas. Padilla y Yenaide, de la Juan Luis Nougués, se identificaron con el color verde, y tanto en la instancia anterior como ayer no fallaron ninguna respuesta.
La dinámica contemplaba dos etapas. En la primera, las tres duplas competían entre sí y la de mejor puntaje global pasaba directo a la final. Las otras dos se enfrentaban después por el lugar restante.
Antes de que arrancaran los juegos, las seis chicas hablaron un poco, como para distenderse. Guerrero y Palavecino contaron que se prepararon mental y espiritualmente, y se declararon muy nerviosas; dijeron que llegaban motivadas, a partir de cómo las habían recibido todos tras ganar la semifinal. Sierra González y Brandán se mostraron a la expectativa. Padilla y Yenaide admitieron que se sentían mal por estar estudiando en los días previos a la final en lugar de disfrutar del último año del secundario con sus compañeros. “En particular, con ‘los olorosos’, nuestro grupo de amigos”, precisaron.
Los conductores, Carolina Servetto y Matías Auad, presentaron además a las “escribanas de la historia”, Elizabeth Argañaraz y Yasmín Petros Amado, encargadas de dirimir las dudas sobre las respuestas que pudieran haber surgido. No hizo falta su intervención.
El primer juego fue “¿Quién lo hizo?”, en el que había que nombrar a protagonistas de la historia. Acertaron las parejas de Comercio y de la Juan Luis Nougués; las del Nacional, no.
El segundo juego, “El dato incorrecto”, ofrecía tres sobres con tres temas cada uno; de cada tema, tres afirmaciones, una de ellas incorrecta, y 10 segundos para responder. La dupla Padilla-Yenaide acertó las tres opciones y, como sus rivales fallaron, se llevó el punto.
Llegó entonces “Recuerdos fotográficos”. A las tres parejas les mostraron una foto de la estatua de la Libertad que está en el centro de la plaza Independencia y les preguntaron qué había en ese lugar antes de que se instalara el monumento. Las tres respondieron bien: la estatua de Manuel Belgrano. Por la sumatoria global de esta primera instancia, la escuela Juan Luis Nougués obtuvo el pasaje directo a la final. “No podemos hablar, estamos muy emocionadas”, atinaron a decir sus alumnas.
Faltaba la otra pareja finalista. Empezaron con “Detectives de la historia”. Las alumnas de la escuela de Comercio necesitaron dos pistas -“su célebre registro gráfico había sido capturado en 1869” y “su lente inmortalizó la fachada de una antigua residencia y sus singulares columnas torsas”- para nombrar al fotógrafo italiano Ángel Paganelli, autor del famoso retrato de la vieja Casa Histórica.
Al Nacional le alcanzó con una pista -“el Congreso comisionó a ese personaje para tallar una alegoría del paisaje andino, vinculada a la propuesta de la monarquía incaica”; respondieron “Pedro Benavides” y se quedaron con el punto.
En el “Verdadero o falso”, los conductores leyeron cinco afirmaciones históricas; tras cada una, las participantes tenían cinco segundos para pensar y levantar las paletas con su respuesta. Se impuso Comercio, y el marcador quedó empatado en uno, lo que sumó tensión en el estudio de LGPlay.
La segunda finalista se definió con “El número ganador”: cada dupla debía escribir una cifra, y ganaba quien acertara el valor exacto o se acercara más. La pregunta fue a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra el punto geográfico Abra del Infiernillo. Comercio escribió 200 metros; el Nacional, 2.000. La cifra exacta es de 3.040 metros, de modo que las del Nacional pasaron a la final.
La definición
La etapa que definía a la campeona de “Enseñame Tucumán 2026” arrancó a las 20.30, con el juego “¿Quién lo hizo?”. De las tres preguntas previstas, solo hicieron falta dos: ¿quién nombró a Nicolás Avellaneda como ministro de Gobierno en 1866, cuando se desempeñaba como gobernador de Buenos Aires’ y ¿quién fue el diputado cuya firma no aparece en el acta de la Independencia, pese a haber sido una figura determinante en toda la actividad del Congreso? Padilla y Yenaide respondieron Adolfo Alsina y Juan Martín de Pueyrredón, respectivamente, y acertaron las dos. Sierra y Brandán no lograron sumar una sola respuesta.
La emoción estalló, no solo por la victoria sino, sobre todo, por la liberación de los nervios contenidos durante toda la competencia. “Teníamos muchísimo miedo de decepcionar a nuestros compañeros y a la institución, de fallarles. Nuestra escuela, si bien es excelente, es una escuela de barrio, humilde frente a las otras con las que competimos. Es lindo haber representado a la institución; es un hogar, una muy linda comunidad; todos son bien recibidos y todo está preparado, incluso para personas con discapacidad. No tenemos palabras para explicar cómo nos sentimos”, celebró Brisa.