Antes de que arrancaran los juegos, las seis chicas hablaron un poco, como para distenderse. Guerrero y Palavecino contaron que se prepararon mental y espiritualmente, y se declararon muy nerviosas; dijeron que llegaban motivadas, a partir de cómo las habían recibido todos tras ganar la semifinal. Sierra González y Brandán se mostraron a la expectativa. Padilla y Yenaide admitieron que se sentían mal por estar estudiando en los días previos a la final en lugar de disfrutar del último año del secundario con sus compañeros. “En particular, con ‘los olorosos’, nuestro grupo de amigos”, precisaron.