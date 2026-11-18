Los psicólogos le explicaron las etapas por las que debía pasar, y ella las fue atravesando. “Primero, no caer en la cuenta, a mí me duró un par de semanas. Después, darme cuenta y asumir. Luego, el enojo, cuyo tiempo es distinto en cada persona. Y después, un poco, el perdón, la aceptación. Todos los duelos tienen esas etapas, pero son distintos según la forma en la que esa persona muere. Cuando alguien se quita la vida, uno vive mucho con culpa, porque se cuestiona qué hizo mal. Y también queda enojada con el otro”, dijo.