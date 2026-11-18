“Durante muchos años lo transité sola. Pensaba en que tenía que salir de esto sola; obviamente con el apoyo de mis amigos, pero siempre en el ámbito privado”, contó Agustina Brandt, estudiante, en una entrevista con Federico van Mameren en Panorama Tucumano, la nave insignia de LGPlay.
Su papá murió por suicidio hace ocho años, cuando ella tenía 19 y él 55. Ahora decidió hablar. “Este año, al ver la cantidad de gente que estaba tomando esta decisión. Personas de distintas edades, de distintos estratos sociales; ya no era una cuestión de que no tenían acceso a un psicólogo. Por lo menos cada semana, cada dos semanas, sale una noticia de que tal persona se quitó la vida: mujeres, hombres, adolescentes. Y para mí, escuchar una noticia así sigue siendo como un pequeño dedo en la llaga”, afirmó.
Aclaró que no pretende ocupar un lugar de prevención; y explicó que ese no es su lugar, porque no es profesional de la salud ni estudia psicología. “Me preocupa el después de la familia que queda. El que murió ya no está; es una terrible desgracia, pero ya no está. La cuestión es qué hacemos con toda la gente que queda”, planteó.
“Estoy acá por la gente que hoy tiene que vivir con ese dolor, que no se lo deseo a nadie. Cada vez que me entero de que alguien perdió a un ser querido de esta forma me imagino cómo pasa la primera noche, la segunda, la tercera... Es toda una película de terror; es horrible”, aseguró.
Contó que inmediatamente después de la muerte de su papá empezó terapia, aconsejada por amigas de su mamá y por sus tías. Y dijo que también buscó respuestas en la psicología y en la fe. “No se entiende nada. Vivís con la duda de por qué; y también con el ego de pensar ‘¿por qué me dejaste sola?’ Yo era una niña prácticamente; mi papá me llevaba y me traía de todos lados, era súper mimada, la única nena. Y pensaba ‘¿por qué no pensó en mí?’”, recordó.
Los psicólogos le explicaron las etapas por las que debía pasar, y ella las fue atravesando. “Primero, no caer en la cuenta, a mí me duró un par de semanas. Después, darme cuenta y asumir. Luego, el enojo, cuyo tiempo es distinto en cada persona. Y después, un poco, el perdón, la aceptación. Todos los duelos tienen esas etapas, pero son distintos según la forma en la que esa persona muere. Cuando alguien se quita la vida, uno vive mucho con culpa, porque se cuestiona qué hizo mal. Y también queda enojada con el otro”, dijo.
Durante cuatro o cinco años cargó con una sensación constante. “Tenía una nube gris que me perseguía. En cada cosa te falta esa persona. Me imagino el día de mañana, cuando me reciba, cuando me case... ¿Por qué decidiste no estar acá?”, reflexionó.
“Al día de hoy no sé cómo tuve la fortaleza para mirar el problema de frente; pero dije: ‘A mí esto no me va a vencer, yo no me voy a deprimir, no quiero esto’”, afirmó. Y destacó el valor de la terapia: “Fue lo que más me rescató, poder hablar de esto”.
Una vez que decidió abrirse ante su entorno más íntimo, cuando ya habían pasado varios años, sus amigas empezaron a hacerle preguntas. “Me decían que nunca me habían preguntado; pero la verdad es que a mí me iba a servir mucho hablarlo. Hasta el día de hoy veo un velorio y no sé qué decir a las personas. Nadie sabe qué decir, pero sentirse acompañada es súper importante”, señaló.
En su caso, dijo que no reconoció alertas. “Mi papá se levantaba todos los días a trabajar, estaba impecable, su vida ordenada, estaba bien. Con el diario del lunes sí, recuerdo que tenía los ojos tristes, que estaba como más apagado, más ausente. En los últimos domingos familiares hablaba menos, se reía menos. Lo sentía ausente, pero no lo leí como señales, porque él seguía siendo una persona productiva”, indicó.
Precisamente en ello estriba lo más difícil, en su opinión. “¿Cómo atajás a una persona a la cual no ves deteriorarse? Es una enfermedad súper silenciosa; y más en los hombres adultos, de ese rango etario, que siempre tienen la exigencia de ser productivos, de no abrirse, de no mostrarse débiles. Ahí es más difícil ver señales”, alertó.
Palabras de alivio
Durante la pandemia hizo la confirmación de manera virtual en la iglesia de Yerba Buena. “Lo primero que te dicen es: ‘Ahora está en el infierno’. Yo quería buscar las respuestas, saber qué opinaba Dios de mi papá, y dónde estaba él. Si Jesús es la persona más misericordiosa, ¿por qué me dicen que la gente que se quita la vida está en el infierno?”, cuestionó.
Luego, contó que el catequista y uno de los curas de esa iglesia le dijeron algo que la tranquilizó. “Dios no va a juzgar a tu papá por el último acto de su vida: va a ver toda su vida. Necesitás entender que tu papá está siendo comprendido en este momento, y que su dolor ya terminó”, contó que le dijeron. Y esas palabras le trajeron el alivio que perseguía. “Mi papá no está en el infierno, está muy tranquilo y en paz”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que nunca necesitó perdonar a su papá. “Debemos entender que la decisión que toman no es personal, no es contra las personas que se quedan. No hay nada que perdonar. Él era una persona que estaba transitando un dolor insoportable, que no podemos entender. Por algo nosotros estamos acá y ellos no. Pero debemos entender que no es nuestra culpa. Y del mismo modo en que no hay que perdonarlo, tampoco tenemos por qué perdonarnos a nosotros”, expresó.
En consideración de Agustina, el duelo no se supera. “Realmente no se sale; es algo que va a doler toda la vida. Simplemente aprendés a crecer alrededor de tu dolor. Lo abrazás y lo llevás con vos a todos lados, porque va a estar siempre. No se supera; tanto en situaciones felices como en momentos tristes, siempre vas a desear que esté esa persona”, afirmó.
Y tiene un mensaje para quienes pasaron por lo mismo. “Quiero decirle, más que nada, a la gente que perdió a alguien de esta manera que busquen ayuda terapéutica, que se refugien en sus amigos y que no le tengan miedo a la fe”, sostuvo.
Sobre el final de la entrevista, Van Mameren le preguntó qué le diría hoy a su papá. “No le diría nada. Creo que él sabe, me ve. Pero cambiaría todo lo que tengo por cinco minutos, por solo cinco minutos”, concluyó.
Quien necesite ayuda para sí o para otra persona puede comunicarse con la línea 135 o con el 08003331665.