La segunda edición de “Enseñame Tucumán” contó con el acompañamiento de Siwar Travel, Hotel Intersierras, Pampa Uniformes, McDonald’s, Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana, Catamaranes Carlos Paz con sus premios. Pepsi aportó sus gaseosas; Distri-Ar les regaló a las parejas un block de un kilo de chocolate con maní para compartir y Maxihogar le dio a cada participante un auricular. Junto a ellos, estuvo la presencia de la Universidad San Pablo-T (USP-T) y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), con reconocimientos a los participantes destacados para que puedan tener la experiencia de la educación superior.
Si la secundaria es una etapa crucial en la adolescencia, la universidad complementa la formación en distintos aspectos, tanto de la vida como académicos. Nadia González estuvo en la final en representación de la USP-T, que dispone de becas por mérito académico “para todos los chicos de cualquier escuela o colegio de Tucumán: los mejores abanderados tienen el 40% de descuento en la cuota mensual y sus dos escoltas tienen el 35% de descuento; mientras que las ganadoras de este concurso están becadas al 100% en su primer año, con posibilidad de mantenerlo según su performance académica”. Sólo se exceptúa la carrera de Medicina.
“Estamos muy contentos de formar parte de este gran evento de LA GACETA, queremos felicitar al diario y al Ministerio de Educación de la Provincia por la tarea tan importante de valorar la historia tucumana y también el esfuerzo y el estudio de los alumnos. Deseamos que el contexto en general sea siempre mucho más productivo, que se siga desarrollando y que los chicos sigan formándose y capacitándose para que nuestra provincia siga adelante”, remarcó.
La Unsta, por su parte, también impulsa que se estudie en sus aulas. Las vencedoras se llevaron becas por el 80% del importe de la cuota mensual; mientras que las otras dos duplas que llegaron a la final están beneficiadas con el 50% de descuento. Todos los participantes de sexto año, en tanto, gozarán del 30% de descuento. Podrán hacer uso del beneficio hasta su ingreso en 2030 y se excluyen Medicina, Kinesiología y Locución, y no abarca la matrícula. “Como es un beneficio por la excelencia académica, para mantenerlo durante todo el cursado de cada carrera hay que mantener un promedio de 7”, precisó la directora de Marketing y Comunicación Lorena Milani.
“Todos los chicos que quieran continuar sus estudios son bienvenidos en la Unsta. A quienes estuvieron en el programa, los felicitamos por haber llegado a ese nivel y se merecen este premio especial”, agregó.
No todo es estudio. También hay tiempo para la diversión. Belén Albaca estuvo en la definición en nombre del Parque Raki, que otorgó premios al igual que lel año pasado. “Como sponsor, mostramos el compromiso que tenemos con este tipo de eventos en torno a la educación. Los finalistas y los ganadores podrán vivenciar toda la experiencia Raki con todo su curso; es algo que une muchísimo y que no están acostumbrados a hacer, en contacto con la naturaleza, al aire libre y en un entorno donde se puede aprender un montón. Queremos que disfruten de nuestro parque aéreo en El Corte (Yerba Buena), con la experiencia inmersiva dentro de la yunga tucumana”, señaló.
Son ocho circuitos de dificultad progresiva, con puentes entre árboles, la palestra más alta del NOA con tres caras escalables, y una tirolesa que bordea el predio. Los recorridos son acompañados por profesores de educación física y hay un sistema de seguridad. “Es una experiencia pensada para toda la familia. El circuito principal es desde los siete años y 1.20 metros de altura, pero hay otro para los más chiquititos: desde los cuatro años recorren una reproducción de todo lo que está en altura al ras del suelo, adaptado a la motricidad de cada edad. Quienes no se animen, pueden esperar en el bar que tiene vista panorámica de la capital”, invitó.
Camisetas y banderas
Pampa Uniformes aportó camisetas mundialistas de la selección argentina y banderas alegóricas a las Islas Malvinas a la final. “Las ganadoras se llevaron unas camperas específicas con temática del concurso y el resto de los finalistas también recibieron camisetas con un diseño específico con la Casa Histórica, un Sol, la bandera provincial y el logo de ‘Enseñame Tucumán’. Es una locura este certamen, pasó muy rápido y estamos muy contentos de haber sido parte porque nunca habíamos participado en un evento así”, sostuvo Solana Ferreyra.
McDonald’s aportó entretenimiento con una ruleta con premios y regalos, que incluían descuentos, pulseras y bolsitas reutilizables. Pero el foco de la atención estuvo centrado en que las tres parejas finalistas saborearon la nueva hamburguesa de Franco Colapinto. “Es novedosa, con un sabor ahumado, que tiene cebolla crispy, bacon, queso cheddar y un pan fresco, a la que le podés sumar el autito coleccionable de Franco. Salió hace tres semanas y era nuestra promesa para los chicos que llegaran a la definición”, destacó Trinidad Safarsi, encargada de Marketing.