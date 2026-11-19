La Unsta, por su parte, también impulsa que se estudie en sus aulas. Las vencedoras se llevaron becas por el 80% del importe de la cuota mensual; mientras que las otras dos duplas que llegaron a la final están beneficiadas con el 50% de descuento. Todos los participantes de sexto año, en tanto, gozarán del 30% de descuento. Podrán hacer uso del beneficio hasta su ingreso en 2030 y se excluyen Medicina, Kinesiología y Locución, y no abarca la matrícula. “Como es un beneficio por la excelencia académica, para mantenerlo durante todo el cursado de cada carrera hay que mantener un promedio de 7”, precisó la directora de Marketing y Comunicación Lorena Milani.