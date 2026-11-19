La audiencia número 13 del juicio estuvo cargada de tensión. Las partes fueron muy incisivas a la hora de interrogar a los testigos y de objetar las preguntas que se formulaban durante el debate. “Pero déjeme que termine de hacer la pregunta”, la cruzó el querellante Carlos Garmendia cuando María Florencia Abdala pidió al tribunal que interviniera. Después, accidentalmente, volcó un vaso de agua sobre el escritorio, lo que le generó algunos inconvenientes al coquerellante Nicolás Ramasco Padilla. Antes de que finalizara la audiencia, Garmendia pidió permiso a los jueces para llegar más tarde hoy, ya que tenía que participar en otras audiencias. “No hay problema, doctor, asista tranquilo porque vamos a formarle un incidente”, bromeó el juez Gonzalo Ortega. “Doctor, usted sabe que me vengo portando muy bien, que es raro”, respondió. El presidente del tribunal no se quedó atrás: “Lo sabemos, doctor, lo estamos observando y nos sorprendemos”. El intercambio generó risas entre los presentes.