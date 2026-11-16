En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán tratará este jueves un proyecto para crear un observatorio provincial ante el grave endeudamiento que sufren las familias para cubrir gastos básicos.
- En Tucumán, ocho de cada diez personas están endeudadas, superando la media nacional. La crisis llevó a recurrir al crédito para cubrir gastos esenciales como comida y servicios.
- El organismo aportará datos precisos para diseñar políticas públicas de alivio financiero y prevenir el sobreendeudamiento ante la creciente crisis socioeconómica provincial.
El endeudamiento de las familias tucumanas se colará en la agenda política de la Legislatura, que prepara una nueva sesión para esta semana. Entre los temas que se barajan para conformar el orden del día del jueves, se encuentra una propuesta que impulsa la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares (OPEH). El objetivo es relevar, sistematizar, analizar y difundir información relativa a los niveles de endeudamiento de la población de la provincia de Tucumán, a fin de contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas a la prevención del sobreendeudamiento.
La propuesta fue acercada por la legisladora radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán). Si bien casi todas las bancadas presentaron iniciativas para intentar dar una solución fuente a los elevados niveles de endeudamiento de los tucumanos, muchos buscaban que se brinde asistencia de alguna manera de parte del Estado. Con esta herramienta lo que se busca es obtener un diagnóstico de la situación y brindar contención ante la crisis social y económica.
“La provincia de Tucumán no cuenta actualmente con herramientas sistemáticas que permitan relevar, analizar y monitorear la evolución del endeudamiento de los hogares, lo que limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas basadas en evidencia”, fundamentó Elías de Pérez en la propuesta. Esta crítica buscó exponer el vacío de gestión frente a una problemática que escaló sin control en los últimos años, especialmente durante la gestión de Javier Milei.
En el texto se remarcó que en Tucumán existen cifras alarmantes que superan la media nacional. Mientras que en el país seis de cada diez hogares mantienen deudas, la situación local adquiere tintes críticos según la legisladora. “En Tucumán, distintos relevamientos realizados durante 2025 indican que ocho de cada diez personas se encuentran endeudadas, reflejando un nivel de penetración del endeudamiento significativamente superior al promedio nacional”, señaló.
Politizar el debate
Asimismo, la iniciativa busca politizar el debate sobre el uso del crédito al advertir que este sector posterga la inversión para volverse un salvavidas de subsistencia. En este sentido, en el documento se subrayó que el endeudamiento en la provincia no se encuentra asociado principalmente a la inversión o al consumo de bienes durables. “En gran medida, está vinculado a la financiación de gastos básicos de subsistencia, como alimentos y servicios esenciales”, reprochó la parlamentaria.
Hay otros legisladores que también presentaron iniciativas ante la preocupación por los elevados niveles de endeudamientos en los hogares tucumanos. Acercaron otras propuestas para el desendeudamiento Alfredo Toscano, Alberto Olea, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Gerónimo Vargas Aignasse y Raquel Nievas, entre otros.
Según se acordó en Labor Parlamentaria, este jueves sesionará la Cámara por segunda semana consecutiva.