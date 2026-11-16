En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

El endeudamiento de las familias tucumanas se colará en la agenda política de la Legislatura, que prepara una nueva sesión para esta semana. Entre los temas que se barajan para conformar el orden del día del jueves, se encuentra una propuesta que impulsa la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares (OPEH). El objetivo es relevar, sistematizar, analizar y difundir información relativa a los niveles de endeudamiento de la población de la provincia de Tucumán, a fin de contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas a la prevención del sobreendeudamiento.