Jaldo pidió a la Nación que se radarice el norte argentino para combatir el narcotráfico aéreo

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo exigió al Gobierno nacional radarizar el norte argentino para frenar vuelos narco, tras hallar droga en una avioneta en Tucumán.
- El reclamo surge tras el secuestro de aeronaves en Estación Aráoz y 470 kilos de cocaína en un operativo que expuso la falta de control ante el transporte aéreo ilegal.
- La medida busca que la Nación asuma el control del espacio aéreo fronterizo para neutralizar el ingreso de estupefacientes que desborda la capacidad operativa provincial.
El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó al Gobierno nacional que acelere la radarización del norte argentino para reforzar la lucha contra el narcotráfico y evitar el ingreso de drogas por vía aérea. El planteo surgió luego del hallazgo de restos de cocaína en una avioneta secuestrada en Estación Aráoz, en el este tucumano, durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.
El mandatario destacó especialmente el trabajo de “Boby”, el perro antinarcóticos de esa fuerza federal que detectó vestigios de estupefacientes en una de las aeronaves incautadas durante un operativo realizado en septiembre. Según Jaldo, el episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan detectar y seguir los movimientos de aeronaves sospechadas de transportar drogas.
Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde el gobernador encabezó la entrega de vehículos para las fuerzas de seguridad y la inauguración del salón de Honor Gobernador Bernabé Aráoz.
El procedimiento en Estación Aráoz está vinculado con una investigación que comenzó en junio, cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta Toyota Hilux sobre la ruta nacional 157, en las inmediaciones de Río Colorado, en Famaillá. Durante la requisa, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en distintos bultos, con un valor estimado superior a los U$S2,3 millones.
A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre una posible conexión con el transporte aéreo de estupefacientes. Los procedimientos posteriores incluyeron allanamientos y el secuestro de avionetas en una pista de aterrizaje de Estación Aráoz. La causa está a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
El reclamo de Jaldo por la radarización del norte
Al referirse a las nuevas modalidades del narcotráfico, Jaldo sostuvo que los controles terrestres que realizan las provincias necesitan complementarse con herramientas de vigilancia aérea. Recordó que durante los primeros meses del año Tucumán fue sede del Consejo Regional de Seguridad, un encuentro del que participaron la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, gobernadores de la región y representantes de las fuerzas provinciales y federales.
En esa reunión, uno de los principales planteos fue avanzar con la radarización del norte argentino para detectar vuelos clandestinos y fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas.
El Gobernador explicó que las provincias llevan adelante controles sobre rutas nacionales y provinciales, caminos alternativos y pasos clandestinos, pero advirtió que esos operativos resultan insuficientes frente a las organizaciones que utilizan aeronaves para trasladar drogas.
“Nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en Tucumán y las otras provincias también lo están haciendo. Pero no tenemos que olvidar que estamos muy cerca de la frontera norte del país. Por más que las provincias hagamos todos los esfuerzos necesarios, nos equipemos y tengamos tecnología, necesitamos que el Gobierno nacional profundice las decisiones en materia de seguridad”, afirmó.
Jaldo también hizo referencia a la posición estratégica del norte argentino en las rutas de ingreso de estupefacientes, especialmente desde Bolivia, a través de las fronteras de Salta y Jujuy. En ese sentido, sostuvo que las provincias deben fortalecer tanto la detección del ingreso de drogas como los controles destinados a impedir su distribución y comercialización.
“Necesitamos que la Nación se ponga las pilas y radarice el norte”
El mandatario volvió sobre el caso de Estación Aráoz para remarcar las limitaciones que enfrentan las fuerzas de seguridad cuando deben perseguir operaciones de narcotráfico por vía aérea.
“Hoy tenemos una grata noticia: un can de Gendarmería Nacional, Boby, descubrió restos de droga en una avioneta en Estación Aráoz. Con nuestros canes y las fuerzas federales estamos descubriendo droga, pero necesitamos saber cómo detener las avionetas y controlar el tráfico aéreo. Podemos tener drones y hacer inteligencia, pero ¿hasta dónde podemos seguirlas si vienen por aire?”, planteó.
Con ese argumento, insistió en que la radarización debe convertirse en una prioridad de la política nacional de seguridad y reclamó una mayor participación del Gobierno central en el equipamiento tecnológico de las provincias fronterizas.
Finalmente, Jaldo destacó la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales en Tucumán y mencionó el Operativo Lapacho como una de las principales herramientas para reforzar los controles en los accesos al territorio provincial y combatir el ingreso de sustancias ilegales.