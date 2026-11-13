Jaldo pidió a la Nación que se radarice el norte argentino para combatir el narcotráfico aéreo

“Nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en Tucumán y las otras provincias también lo están haciendo. Pero no tenemos que olvidar que estamos muy cerca de la frontera norte del país. Por más que las provincias hagamos todos los esfuerzos necesarios, nos equipemos y tengamos tecnología, necesitamos que el Gobierno nacional profundice las decisiones en materia de seguridad”, afirmó.