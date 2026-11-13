La Legislatura aprobó la “Ley Joaquín” para reforzar la seguridad en clubes, escuelas y espacios públicos

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó la Ley Joaquín para prevenir accidentes infantiles mediante la fijación segura de arcos y estructuras deportivas en escuelas y clubes.
- Impulsada por José Cano y Serena Campos tras una tragedia familiar, la norma exige inspecciones periódicas y certificados de aptitud técnica a cargo de Deportes.
- Las instituciones tendrán un año para adecuarse a las exigencias, convirtiendo a Tucumán en la segunda provincia del país con este marco de seguridad recreativa.
La Legislatura de Tucumán aprobó por amplia mayoría la denominada “Ley Joaquín”, una norma destinada a prevenir accidentes en espacios deportivos y recreativos y a garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en clubes, establecimientos educativos y lugares públicos y privados de toda la provincia.
El proyecto fue impulsado por el legislador José Cano y establece la obligatoriedad de implementar medidas técnicas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de estructuras deportivas y recreativas. Entre los elementos alcanzados figuran arcos de fútbol, hockey y handball, estructuras de rugby, aros de básquet y postes de vóley.
Inspecciones periódicas y un certificado de aptitud técnica
La legislación también contempla la realización de inspecciones periódicas y la emisión de un certificado de aptitud técnica, cuya implementación estará a cargo de la Secretaría de Estado de Deportes. Las instituciones alcanzadas tendrán un plazo de un año para adecuarse a las nuevas exigencias.
Con esta sanción, Tucumán se convierte en la segunda provincia argentina en contar con una legislación específica orientada a prevenir accidentes vinculados con este tipo de instalaciones.
La iniciativa tiene su origen en la lucha de Serena Campos, mamá de Joaquín, quien convirtió una tragedia familiar en una causa para impulsar medidas de prevención y evitar que otros niños y sus familias atraviesen situaciones similares.
Se busca cuidar la vida de los chicos
Durante el tratamiento legislativo, Cano destacó la importancia de la articulación institucional para avanzar con la propuesta y agradeció especialmente a Serena por confiar en su equipo para llevar el proyecto a la Legislatura tucumana.
“Es una ley fundamental que busca cuidar la vida de nuestros chicos. Los niños y adolescentes van a jugar protegidos, y es nuestra responsabilidad como adultos garantizarlo”, expresaron desde el bloque que impulsó la iniciativa.
Con la aprobación de la norma, la provincia incorpora nuevas obligaciones de seguridad y control para los espacios deportivos y recreativos. El objetivo es reducir los riesgos de accidentes y establecer condiciones adecuadas para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar actividades físicas y recreativas en entornos seguros.