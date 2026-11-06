Qué revela el Mapa de la Deuda sobre el endeudamiento de los hogares argentinos

El dato más alarmante del informe refleja la consolidación de una crisis estructural de pagos: la cantidad de personas que acumulan más de un año sin poder cancelar sus compromisos (clasificadas en Situación 5 por el BCRA como "incobrables") creció en 152.000 deudores en un solo mes. Con este salto, el universo de deudores en cesación de pagos crónica alcanzó a los 4 millones de personas en todo el país (equivale a dos veces la población de Tucumán), lo que representa un dramático 68% del total de personas en mora en la Argentina.