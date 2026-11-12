Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

El último punto propone el tratamiento por módulos de diferentes iniciativas, mayormente de resolución. Una de ellas es para exhortar al Poder Ejecutivo (PE) para que reglamente la Ley 8.682, la cual adhiere a la ley nacional que crea el sistema de protección integral para personas trasplantadas. Dicha norma provincial fue sancionada el 29 de mayo de 2014 sin que se haya avanzado con su reglamentación en más de una década. “Esta situación genera dificultades concretas para las personas trasplantadas y aquellas que se encuentran en lista de espera. La falta de reglamentación provoca desigualdad territorial en el acceso a beneficios”, fundamentó el legislador José Cano.