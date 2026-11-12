Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán sesiona hoy para aprobar los pliegos de cuatro jueces y exigir la reglamentación de una ley clave para personas trasplantadas.
- Presidida por Miguel Acevedo, la sesión aborda postulaciones con dictamen del Ejecutivo y una norma de salud pública que lleva más de diez años sin reglamentarse.
- Las designaciones cubrirán vacantes clave en el Poder Judicial provincial, mientras el cuerpo legislativo prevé volver al recinto la próxima semana con más debates.
La Legislatura sesionará hoy desde las 8.30, con temas de importancia institucional y de baja carga política. Lo central del debate será el tratamiento de los pliegos para cubrir cuatro vacantes en el Poder Judicial. Está previsto que presida la sesión el vicegobernador Miguel Acevedo, luego de lo que fue su participación en la misa que el papa León XIV brindó en la ciudad bonaerense de Luján antes de continuar su viaje rumbo a Perú.
Cuentan con dictamen favorable las postulaciones que giró el Poder Ejecutivo (PE), que propone a: César Luis Robles (surgido del Concurso N° 313), para la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; Fernando García Hamilton (Concurso N° 338), para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común; Marcos Gastón Mauvecín (Concurso N° 324) para asumir al frente del Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación; e Ileana Caillou Chávez para desempeñarse como titular temporaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación.
Estos asuntos encabezan un orden del día de nueve puntos. Además, se incluyeron iniciativas como el proyecto de ley que establece acciones de cuidado integral y protección de los derechos de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF). También se tratará un proyecto para regular el ejercicio profesional de los Técnicos Superiores en Psicología Social y títulos equivalentes, estableciendo un marco normativo para su desarrollo, incumbencias, derechos, obligaciones, mecanismos de control y régimen de matriculación.
La declaración de la Rana Marsupial de la Banderita (Gastrotheca gracilis) como Monumento Natural Provincial será otro de los temas a ser abordados. El dictamen también instituye el 7 de diciembre de cada año como el Día Provincial de la Rana Marsupial de la Banderita. Además, se debatirá una ley que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y otros elementos recreativos en espacios públicos y privados.
El último punto propone el tratamiento por módulos de diferentes iniciativas, mayormente de resolución. Una de ellas es para exhortar al Poder Ejecutivo (PE) para que reglamente la Ley 8.682, la cual adhiere a la ley nacional que crea el sistema de protección integral para personas trasplantadas. Dicha norma provincial fue sancionada el 29 de mayo de 2014 sin que se haya avanzado con su reglamentación en más de una década. “Esta situación genera dificultades concretas para las personas trasplantadas y aquellas que se encuentran en lista de espera. La falta de reglamentación provoca desigualdad territorial en el acceso a beneficios”, fundamentó el legislador José Cano.
Preparan otra sesión: volverían al recinto la semana próxima
El vicegobernador Miguel Acevedo indicó en una entrevista con LG PLAY que el temario de hoy es reducido dado que, en Labor Parlamentaria, se acordó tener una segunda sesión muy pronto, posiblemente la semana próxima. “Hubo varios temas que se presentaron (en Labor Parlamentaria), pero decidimos priorizar estos cuatro temas (los pliegos de los candidatos a jueces) y los que tenían dictamen de comisión y garantizar la sesión”, explicó desde la ciudad bonaerense de Luján. El vicegobernador agregó que hay varios legisladores que también viajaron para participar de las actividades durante la gira del Papa en Argentina.