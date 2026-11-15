Renuevan una red cloacal de más de 60 años en Roca al 800

Un cambio estructural en la infraestructura subterránea de la Capital ingresa en su etapa decisiva. La obra que Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ejecuta sobre avenida Roca al 800 con una inversión de $ 604 millones no solo pondrá fin a décadas de desbordes, olores y hundimientos de calzada, sino que sienta las bases para la revalorización comercial y urbana de una de las arterias más transitadas del sur capitalino; según se indicó desde el organismo.
“Sabemos que una obra a siete metros de profundidad y con meses de desvíos genera incomodidades a los comerciantes y frentistas, pero hoy estamos viendo el resultado de una inversión histórica. Terminamos con un foco infeccioso crónico, aseguramos el escurrimiento cloacal de toda la cuenca y dejamos una avenida Roca totalmente renovada para el tránsito de miles de tucumanos”, señaló en una nota la SAT.
Continuo y seguro
La obra, que fue pensada para dar una respuesta de fondo a los vecinos y comerciantes de la zona, reemplaza instalaciones en avanzado deterioro que databan de mediados del siglo pasado, de más de 60 años, por tecnología moderna de alta resistencia. El resultado inmediato será un servicio cloacal continuo y seguro, mayor presión y calidad en el suministro de agua potable, y la recuperación integral del pavimento para el transporte público y particular.
Uno de los principales avances de la obra radica en su proyección hacia el futuro para evitar que la avenida vuelva a ser intervenida ante eventuales reparaciones o nuevas conexiones. En ese marco se construyeron 220 metros de cañerías subsidiarias de PVC (160 mm) a ambos lados de la calzada. Este esquema descentralizado permite que todas las conexiones domiciliarias se resuelvan por las veredas, preservando intacto el corredor vial y terminando con las roturas recurrentes que afectaban a los frentistas.
Los trabajos demandaron una intervención de alta complejidad técnica para descomprimir la red en varios barrios adyacentes; así es como para una mayor capacidad de transporte sanitario se sustituyeron 60 metros del viejo conducto vítreo colapsado de 305 milímetros por tuberías modernas de PVC de 315 milímetros, optimizando el caudal y el escurrimiento cloacal. También se aprovechó la intervención para retirar antiguas cañerías de hierro fundido y tender nuevas redes de PVC, asegurando un suministro más limpio y sin pérdidas subterráneas.
El operativo
Los equipos operaron en zanjas de hasta siete metros de profundidad y ocho metros de ancho, movilizando más de 3.000 metros cúbicos de suelo en un sector con alta densidad de cables subterráneos, desagües pluviales y redes de fibra óptica. Actualmente, las tareas se concentran en la recuperación definitiva de la avenida con la aplicación de 108 metros cúbicos de hormigón de alta resistencia. Este paquete estructural está diseñado específicamente para soportar el flujo continuo de colectivos y vehículos de carga, devolviendo la fluidez vehicular y la seguridad vial a todo el sector.
Los trabajos, que se encuentran en su etapa final, servirán para garantizar bienestar y desarrollo por las próximas décadas y para llevar soluciones definitivas a problemas históricos de los vecinos.