Renuevan una red cloacal de más de 60 años en Roca al 800

El operativo

Los equipos operaron en zanjas de hasta siete metros de profundidad y ocho metros de ancho, movilizando más de 3.000 metros cúbicos de suelo en un sector con alta densidad de cables subterráneos, desagües pluviales y redes de fibra óptica. Actualmente, las tareas se concentran en la recuperación definitiva de la avenida con la aplicación de 108 metros cúbicos de hormigón de alta resistencia. Este paquete estructural está diseñado específicamente para soportar el flujo continuo de colectivos y vehículos de carga, devolviendo la fluidez vehicular y la seguridad vial a todo el sector.