El papa León XIV dijo que está “superando” sus problemas de salud

En su mensaje, en el cual nuevamente recordó a su predecesor Francisco, el Papa remarcó: “Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y para mi ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí para que Nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe”.