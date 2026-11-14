El papa León XIV dijo que está “superando” sus problemas de salud
El pontífice llegó a Chiclayo, donde fue Obispo. En una multitudinaria misa celebrada bajo un sol ardiente en las pampas de Pimentel agradeció a una multitud por “su cariño, el apoyo, sus oraciones”. Los desafíos de una intensa agenda
El papa León XIV comenzó la etapa más emotiva e íntima de su viaje latinomericano cuando ayer llegó a Chiclayo, en el norte de Perú, la ciudad donde se desempeñó como obispo por cerca de ocho años.
En ese contexto de cercanía y conocimiento con el pueblo al que sirvió como pastor todos los días, aseguró que atraviesa “momentos de prueba que estoy superando con la ayuda de Dios”, en referencia sus problemas de salud, semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón. Lo hizo durante una multitudinaria misa celebrada bajo un sol ardiente.
Ante un millón de fieles, muchos con sombrillas y gorras para protegerse del calor, recibieron al Sumo Pontífice en las pampas de Pimentel, una árida extensión cercana al Pacífico, a 15 kilómetros de la ciudad. Algunos alzaban a sus bebés, quienes recibieron la bendición del Papa desde el papamóvil mientras este recorría la explanada en medio de estruendosos vitoreos. Los militares distribuían botellas de agua y los bomberos disparaban chorros de agua para hidratar a la muchedumbre, bajo temperaturas cercanas a los 30 grados.
“¡Qué alegría volver a Chiclayo!”, exclamó el Papa al iniciar su homilía, entre gritos de salutación de los fieles. “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba, con la ayuda de Dios, estoy superando”, declaró, desatando un estallido de aplausos.
El líder la Iglesia católica se sometió a mediados de octubre a una cirugía para extirpar un nódulo canceroso de un pulmón. Por un tiempo estuvo en duda la viabilidad de su intensa gira de 12 días por Sudamérica, que inició en Uruguay, pasó por la Argentina y tiene como última etapa Perú, donde vivió casi dos décadas.
César Arroyo, un devoto de 65 años, caminó 10 kilómetros empujando un carrito con la estatua de un Cristo para asistir a la misa. “Estamos pidiendo que se recupere” su salud, dijo a la agencia AFP. “Es quizás no nacido” en Perú, “pero lleva ese corazón chiclayano”.
En su mensaje, en el cual nuevamente recordó a su predecesor Francisco, el Papa remarcó: “Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y para mi ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí para que Nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe”.
Además pidió “dirigir nuestra mirada hacia el deber urgente e ineludible de todo bautizado: el anuncio del Evangelio”. “Todos los cristianos, ministros ordenados o fieles laicos, somos discípulos misioneros, sin importar nuestra función en la Iglesia ni el grado de ilustración de la fe que tengamos. Ningún bautizado puede ser indiferente a la tarea de la evangelización, porque esta constituye la misión esencial de la Iglesia, su vocación más profunda y su razón de ser. Evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo”, agregó.
También reconoció que “la evangelización debe enfrentarse hoy a las condiciones y dinámicas cambiantes en la transmisión de la fe”, y que “en algunas regiones del mundo se ha interrumpido casi por completo; esta situación exige de todos nosotros el valor de asumir nuevos desafíos, como la indiferencia religiosa, el materialismo o el egoísmo, que dictan decisiones cotidianas”.
El desafío de mañana
El primer papa estadounidense, también nacionalizado peruano, tendrá mañana una prueba de fuego a su resistencia: estará en cuatro ciudades, incluida la andina Cusco, a 3.400 metros de altitud.
En su primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1.400 millones de fieles el año pasado, León XIV saludó a su “querida diócesis de Chiclayo”, que lo había conocido como Robert Prevost. Los afiches que rezan “Bienvenido a casa” abundan en los escaparates de los negocios de la ciudad, donde su imagen es omnipresente.
“Monseñor Robert”, como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de un obispo cercano a la gente. “Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil”, dice Jorge Villegas, vicario general del obispado que lo conoció de cerca. El religioso recuerda la solidaridad que demostró durante graves inundaciones, sin dudar en calzar botas para acompañar a los afectados. En la pandemia, “fue el promotor de la construcción de dos plantas de oxígeno para atender a los que habían adquirido el covid”, narra.
Frente a la catedral, la impaciencia crecía a la espera de la llegada del pontífice. Cyntia López, operadora turística de 53 años, asegura haber recibido la bendición del entonces obispo Prevost en un momento difícil de su vida. “Siempre ha sido muy bueno, muy caritativo con la gente humilde, muy trabajador”, recuerda.
Pahola Rojas, una secretaria de 40 años, lo recuerda como un sacerdote accesible. “Uno lo podía encontrar en la calle, como cualquiera de nosotros, paseando, saludando y conversando”, cuenta. “Generaba mucha confianza” y tenía “mucho carisma”, añade.
Ayer, además de la misa en las pampas de Pimentel y de reunirse con el clero y estudiantes, León XIV visitó en privado la capilla San Óscar Romero, que ayudó a reconstruir en uno de los barrios más modestos de Chiclayo. El sitio lleva el nombre del arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 mientras celebraba misa, reconocido por su defensa de los derechos humanos y de los sectores más vulnerables, que fue canonizado por la Iglesia católica en 2018.