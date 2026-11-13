León XIV aseguró en Chiclayo que está "superando" sus problemas de salud tras la cirugía de pulmón

Resumen para apurados
- En Chiclayo, Perú, el papa León XIV afirmó este viernes que supera sus problemas de salud tras una cirugía pulmonar, al encabezar una misa para agradecer el apoyo de los fieles.
- Tras operarse en octubre de un nódulo pulmonar, el pontífice congregó a miles de fieles en Chiclayo, ciudad donde ejerció ocho años como obispo durante su misión pastoral.
- La gira pondrá a prueba su recuperación este domingo, cuando visite cuatro ciudades de Perú, incluida la desafiante altura de Cusco a 3.400 metros sobre el nivel del mar.
El papa León XIV aseguró este viernes que está "superando" sus problemas de salud, semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón. Lo hizo durante una multitudinaria misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, la ciudad donde se desempeñó como obispo por cerca de ocho años.
Cientos de miles de fieles, muchos con sombrillas y gorras para protegerse del calor, recibieron al Sumo Pontífice en las pampas de Pimentel, una árida extensión cercana al Pacífico, a 15 kilómetros de la ciudad. Algunos alzaban a sus bebés, quienes recibieron la bendición del Papa desde el papamóvil mientras este recorría la explanada en medio de estruendosos vitoreos.
El líder la Iglesia católica se sometió a mediados de octubre a una cirugía para extirparse un nódulo canceroso de un pulmón. Por un tiempo estuvo en duda la viabilidad de su intensa gira de 12 días por Sudamérica, que inició en Uruguay, pasó por Argentina y tiene como última etapa Perú, donde vivió casi dos décadas.
"¡Qué alegría volver a Chiclayo!", exclamó el Papa al iniciar su homilía. "Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba, con la ayuda de Dios, estoy superando", declaró, desatando un estallido de aplausos.
Los militares distribuían botellas de agua y los bomberos disparaban chorros de agua para hidratar a la muchedumbre, bajo temperaturas cercanas a los 30 grados.
César Arroyo, un devoto de 65 años, caminó 10 kilómetros empujando un carrito con la estatua de un Cristo para asistir a la misa. "Estamos pidiendo que se recupere" su salud, dijo a la agencia AFP. "Es quizás no nacido" en Perú, "pero lleva ese corazón chiclayano".
El desafío del domingo
El primer papa estadounidense, también nacionalizado peruano, llegó el miércoles a Perú. El domingo su resistencia será puesta a prueba: estará en cuatro ciudades, incluida la andina Cusco, a 3.400 metros de altitud.
En su primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1.400 millones de fieles el año pasado, León XIV saludó a su "querida diócesis de Chiclayo", que lo había conocido como Robert Prevost. Los afiches que rezan "Bienvenido a casa" abundan en los escaparates de los negocios de la ciudad, donde su imagen es omnipresente.
"Monseñor Robert", como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de un obispo cercano a la gente. "Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil", dice Jorge Villegas, vicario general del obispado que lo conoció de cerca. El religioso recuerda la solidaridad que demostró durante graves inundaciones, sin dudar en calzar botas para acompañar a los afectados. Durante la pandemia, "fue el promotor de la construcción de dos plantas de oxígeno para atender a los que habían adquirido el covid", narra.
Frente a la catedral, la impaciencia crece. Cyntia López, operadora turística de 53 años, asegura haber recibido la bendición del entonces obispo Prevost en un momento difícil de su vida. "Siempre ha sido muy bueno, muy caritativo con la gente humilde, muy trabajador", recuerda. Pahola Rojas, una secretaria de 40 años, lo recuerda como un sacerdote accesible. "Uno lo podía encontrar en la calle, como cualquiera de nosotros, paseando, saludando y conversando", cuenta. "Generaba mucha confianza" y tenía "mucho carisma".
Además de la misa en las pampas de Pimentel y de reunirse con el clero y estudiantes, León XIV visitará en privado la capilla San Óscar Romero, que ayudó a reconstruir en uno de los barrios más modestos de Chiclayo.