León XIV aseguró en Chiclayo que está "superando" sus problemas de salud tras la cirugía de pulmón

"Monseñor Robert", como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de un obispo cercano a la gente. "Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil", dice Jorge Villegas, vicario general del obispado que lo conoció de cerca. El religioso recuerda la solidaridad que demostró durante graves inundaciones, sin dudar en calzar botas para acompañar a los afectados. Durante la pandemia, "fue el promotor de la construcción de dos plantas de oxígeno para atender a los que habían adquirido el covid", narra.