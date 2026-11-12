El juicio por el crimen de Érika: qué se probó y qué falta probar después de 10 audiencias
Los acusadores sumaron evidencias para sostener el pedido de prisión perpetua contra Felipe “El Militar” Sosa. La situación de Justina Gordillo genera interpretaciones contrapuestas, mientras que la defensa de Jorge “Chicho” Díaz confía en lograr su absolución.
Resumen para apurados
- Tras diez audiencias en Tucumán, la querella afianzó el pedido de perpetua para Felipe Sosa por el crimen de Érika Álvarez, previo a la pausa judicial.
- Durante el proceso se acumularon pruebas contrapuestas sobre Justina Gordillo, mientras la defensa de Jorge Díaz sostiene su inocencia y busca su absolución.
- El juicio se reanudará el miércoles para resolver las pruebas restantes, paso clave previo a los alegatos finales y la sentencia para los acusados.
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