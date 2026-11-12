Los "extrapartidarios" al PJ, la foto de Manzur con Kicillof y una visita de Claudia Jaldo

Resumen para apurados
- El PJ de Tucumán debate la suma de extrapartidarios en medio de la foto de Manzur con Kicillof y las recientes actividades políticas vinculadas al jaldismo.
- Los movimientos responden a las tensiones internas y reconfiguraciones de alianzas en el peronismo tucumano frente a la escena política provincial y nacional.
- Estas señales anticipan el reacomodamiento del oficialismo local y el balance de poder entre Manzur y Jaldo ante los próximos armados electorales.
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