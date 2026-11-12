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¿Cuáles son los tres escenarios que se le plantean a la economía?

¿Alcanzan los dólares para llegar a octubre de 2027? Ese es uno de los interrogantes que se plantean en el mercado.

Javier Milei.
Javier Milei.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Analistas evalúan en Argentina tres escenarios económicos para la gestión de Javier Milei, ante dudas sobre la disponibilidad de dólares.
  • El debate de mercado surge por la incertidumbre financiera sobre si las reservas de divisas alcanzarán para sostener el plan económico oficial.
  • La disponibilidad de divisas hasta octubre de 2027 definirá la estabilidad macroeconómica y el éxito del programa del gobierno nacional.
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