¿Cuáles son los tres escenarios que se le plantean a la economía?

Resumen para apurados
- Analistas evalúan en Argentina tres escenarios económicos para la gestión de Javier Milei, ante dudas sobre la disponibilidad de dólares.
- El debate de mercado surge por la incertidumbre financiera sobre si las reservas de divisas alcanzarán para sostener el plan económico oficial.
- La disponibilidad de divisas hasta octubre de 2027 definirá la estabilidad macroeconómica y el éxito del programa del gobierno nacional.
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