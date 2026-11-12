León XIV publicó un tuit sobre la Argentina y el Vaticano lo borró: qué decía el mensaje

Una frase que el papa León XIV decidió no pronunciar durante su despedida en la Basílica de Luján desató una confusión en el sistema de comunicación del Vaticano. El mensaje, que hacía referencia a que la Argentina tenía “dos Papas”, fue difundido en los canales oficiales de la Santa Sede, pero minutos después terminó eliminado. Detrás de la decisión hubo tanto una cuestión institucional como una serie de fallas en el proceso de publicación.