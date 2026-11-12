León XIV publicó un tuit sobre la Argentina y el Vaticano lo borró: qué decía el mensaje

La expresión fue difundida en los canales oficiales de la Santa Sede, pero minutos después terminó eliminada.

El papa León XIV saluda a los fieles durante la misa celebrada en Luján, con una vestimenta litúrgica celeste y blanca en honor a la Virgen.
El papa León XIV saluda a los fieles durante la misa celebrada en Luján, con una vestimenta litúrgica celeste y blanca en honor a la Virgen. AFP.
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El Vaticano borró un mensaje atribuido a León XIV en Luján sobre que el país tiene 'dos Papas', frase que el pontífice decidió omitir en su discurso por su complejidad interna.
  • Los canales oficiales publicaron el texto previo a la misa sin cotejar que el Papa había omitido la frase. Al notar el error, los directores ordenaron retirar el contenido.
  • La noción de "dos Papas" es un tabú doctrinal en la Iglesia desde la renuncia de Benedicto XVI, evidenciando fallas de coordinación comunicacional en la Santa Sede.
Resumen generado con IA

Una frase que el papa León XIV decidió no pronunciar durante su despedida en la Basílica de Luján desató una confusión en el sistema de comunicación del Vaticano. El mensaje, que hacía referencia a que la Argentina tenía “dos Papas”, fue difundido en los canales oficiales de la Santa Sede, pero minutos después terminó eliminado. Detrás de la decisión hubo tanto una cuestión institucional como una serie de fallas en el proceso de publicación.

“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Según pudo saber TN, el pontífice decidió omitir esa expresión porque se trataba de una “alusión compleja internamente”. Sin embargo, el equipo encargado de comunicar sus palabras difundió el fragmento como parte de su discurso.

La frase figuraba en el texto preparado para la misa de Luján. La referencia aludía a Francisco, nacido en la Argentina, y al propio León XIV, considerado papa por adopción. Pero cuando llegó el momento del saludo final, el actual pontífice no pronunció ese pasaje.

Pese a ello, el fragmento apareció en una nota de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, e incluso fue utilizado como título en su portada. La confusión se habría originado porque la cobertura priorizó el documento escrito antes de la ceremonia, sin cotejarlo con las palabras que efectivamente pronunció León XIV.

Según informó el medio especializado Silere Non Possum, Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, advirtió la situación y pidió revisar las notas y los titulares al detectar que el Papa no había pronunciado la frase que se le atribuía.

Poco después intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó modificar el contenido y recordó la necesidad de verificar qué había dicho efectivamente el pontífice antes de publicar.

El error también había llegado a las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram. De acuerdo con Silere Non Possum, las publicaciones se habían preparado a partir del texto distribuido antes de la misa, sin comprobar las modificaciones que el Papa había introducido en su discurso.

En medio de la situación, las redacciones en distintos idiomas recibieron la orden de retirar los contenidos. También se eliminó la nota original, que fue reemplazada por otra con un título diferente. Todo ocurrió en aproximadamente ocho minutos y, según denunció el medio vaticanista, no se difundió ninguna aclaración para los lectores.

La gestión de las redes sociales pontificias está vinculada al área Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación, dirigida por Nataša Govekar.

Por qué la expresión “dos Papas” es delicada para el Vaticano

La polémica no se limita a un error de comunicación. La frase tiene un trasfondo institucional sensible para la Iglesia católica, donde el papado es un cargo único y no pueden coexistir dos pontífices con autoridad al mismo tiempo.

La expresión “dos Papas” remite inevitablemente a uno de los episodios que generó fuertes debates dentro de la Santa Sede: la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y la posterior elección de Francisco.

Después de abandonar el pontificado, Joseph Ratzinger permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito. Aunque Francisco era el único que ejercía la autoridad como Sumo Pontífice, la convivencia de ambos alimentó discusiones sobre el alcance de aquella renuncia y el lugar que debía ocupar quien había dejado el cargo.

El propio Benedicto XVI tuvo que aclarar públicamente que no había dos Papas y que su renuncia había sido plena. Desde entonces, la distinción entre un pontífice en funciones y otro que dejó el cargo se convirtió en una cuestión especialmente sensible dentro de la Santa Sede.

En ese contexto, la referencia de León XIV a una Argentina con “dos Papas” adquiría una dimensión que iba más allá de un reconocimiento simbólico al país. Una expresión que finalmente decidió dejar afuera de su despedida en Luján.

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