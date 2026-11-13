El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre
Resumen para apurados
- LA GACETA reconstruyó en Chiclayo la labor pastoral de Robert Prevost antes de ser el papa León XIV, a través de testimonios locales sobre su cercanía comunitaria.
- Prevost se desempeñó como obispo recorriendo zonas periféricas y parroquias aisladas en las sierras altoandinas, a las que solía acceder a caballo.
- Su pasado pastoral en Perú permite proyectar un pontificado caracterizado por la cercanía popular y la atención prioritaria a las comunidades más vulnerables.
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