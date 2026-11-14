La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal

La excepción del agricultor plantea una problemática particular, especialmente en los cultivos de especies autógamas y de especies de reproducción agámica. Se trata de una práctica ampliamente instalada y contemplada en la legislación, mediante la cual el productor puede reservar y utilizar sin costo adicional parte de su propia producción como semilla para futuras siembras. A esta situación se suma, en algunos casos, la comercialización ilegal de semilla que no cumple con los requisitos establecidos. Como consecuencia, numerosos criaderos medianos y pequeños dedicados exclusivamente al mejoramiento de especies autógamas han tenido que cerrar sus puertas a lo largo de los años, al no poder sostener las inversiones necesarias para mantenerse competitivos. Otros lograron sobrevivir gracias a que también desarrollaban programas de mejoramiento en especies alógamas o a sus actividades en otros países, aunque reduciendo sus inversiones y, consecuentemente, su capacidad operativa en el mejoramiento de especies autógamas a nivel local.