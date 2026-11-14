En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

La campaña maicera 2025/2026 presentó un resultado económico favorable en el escenario promedio analizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) durante el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz realizado en la Sociedad Rural de Tucumán, aunque con diferencias importantes entre la producción en tierra propia y la producción bajo arrendamiento. Con un rendimiento de referencia de 6,8 toneladas por hectárea, el cultivo superó los niveles necesarios para cubrir los costos considerados: 4,8 toneladas en tierra propia y 6 toneladas en campos arrendados.