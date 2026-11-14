EconomíaRural

En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

La Eeaoc estimó un costo de U$S 541/ha para semillas, fertilizantes y productos para el manejo de malezas y de plagas, entre otros.

Por Redacción Economía Hace 11 Hs

La campaña maicera 2025/2026 presentó un resultado económico favorable en el escenario promedio analizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) durante el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz realizado en la Sociedad Rural de Tucumán, aunque con diferencias importantes entre la producción en tierra propia y la producción bajo arrendamiento. Con un rendimiento de referencia de 6,8 toneladas por hectárea, el cultivo superó los niveles necesarios para cubrir los costos considerados: 4,8 toneladas en tierra propia y 6 toneladas en campos arrendados.

Los resultados fueron presentados por la especialista de la sección Economía y Estadísticas Daniela Pérez, quien expuso información de la Encuesta de Maíz de la Eeaoc 2026 y estimaciones económicas para la campaña 2026/2027, con énfasis en la relación entre costos, productividad y riesgo.

Referencia

En Tucumán, el relevamiento abarcó casi 42.000 hectáreas, equivalentes a un 46% de la superficie sembrada con maíz. También incorporó información de Santiago del Estero, de Catamarca y de Salta, lo que permitió caracterizar distintas situaciones productivas de la región.

Entre los datos de manejo, se destacó una mayor participación de híbridos tropicales, que representaron un 48%, frente al predominio de materiales templados observado en campañas anteriores. La sanidad fue el principal criterio de selección.

A partir de la información relevada y de un planteo técnico de referencia, la Eeaoc estimó un costo de U$S 541 por hectárea. Ese valor incluyó semillas, fertilizantes, productos para el manejo de malezas y de plagas, y labores de siembra, de aplicaciones y de cosecha.

Para calcular el rendimiento de indiferencia se consideró un precio del maíz de U$S 184 por tonelada, correspondiente al promedio de junio a septiembre utilizado en la exposición, y un flete de U$S 52 por tonelada. Bajo esos supuestos, fueron necesarias 4,1 toneladas por hectárea para cubrir el gasto de barbecho a cosecha.

Al incorporar U$S 100 por hectárea de administración y de estructura, el rendimiento requerido se elevó a 4,8 toneladas. Para el planteo arrendado, con un alquiler equivalente a un 18% del rendimiento, alcanzó las seis toneladas.

La especialista aclaró que se trata de un análisis sobre valores promedio: los resultados particulares dependen de los rendimientos, de los gastos y de las condiciones comerciales de cada establecimiento.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido
5

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Ranking notas premium
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO
2

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
3

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita
4

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
5

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Más Noticias
Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Comentarios