En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

La campaña maicera 2025/2026 presentó un resultado económico favorable en el escenario promedio analizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) durante el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz realizado en la Sociedad Rural de Tucumán, aunque con diferencias importantes entre la producción en tierra propia y la producción bajo arrendamiento. Con un rendimiento de referencia de 6,8 toneladas por hectárea, el cultivo superó los niveles necesarios para cubrir los costos considerados: 4,8 toneladas en tierra propia y 6 toneladas en campos arrendados.
Los resultados fueron presentados por la especialista de la sección Economía y Estadísticas Daniela Pérez, quien expuso información de la Encuesta de Maíz de la Eeaoc 2026 y estimaciones económicas para la campaña 2026/2027, con énfasis en la relación entre costos, productividad y riesgo.
Referencia
En Tucumán, el relevamiento abarcó casi 42.000 hectáreas, equivalentes a un 46% de la superficie sembrada con maíz. También incorporó información de Santiago del Estero, de Catamarca y de Salta, lo que permitió caracterizar distintas situaciones productivas de la región.
Entre los datos de manejo, se destacó una mayor participación de híbridos tropicales, que representaron un 48%, frente al predominio de materiales templados observado en campañas anteriores. La sanidad fue el principal criterio de selección.
A partir de la información relevada y de un planteo técnico de referencia, la Eeaoc estimó un costo de U$S 541 por hectárea. Ese valor incluyó semillas, fertilizantes, productos para el manejo de malezas y de plagas, y labores de siembra, de aplicaciones y de cosecha.
Para calcular el rendimiento de indiferencia se consideró un precio del maíz de U$S 184 por tonelada, correspondiente al promedio de junio a septiembre utilizado en la exposición, y un flete de U$S 52 por tonelada. Bajo esos supuestos, fueron necesarias 4,1 toneladas por hectárea para cubrir el gasto de barbecho a cosecha.
Al incorporar U$S 100 por hectárea de administración y de estructura, el rendimiento requerido se elevó a 4,8 toneladas. Para el planteo arrendado, con un alquiler equivalente a un 18% del rendimiento, alcanzó las seis toneladas.
La especialista aclaró que se trata de un análisis sobre valores promedio: los resultados particulares dependen de los rendimientos, de los gastos y de las condiciones comerciales de cada establecimiento.