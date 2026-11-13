La casa de la infancia del papa León XIV: dónde está, cómo es y cuánto pagaron por ella
La vivienda está ubicada en Dolton, un suburbio al sur de Chicago, y fue el hogar de la familia Prevost durante casi cinco décadas. Tras la elección de Robert Francis Prevost como pontífice, el inmueble despertó interés internacional y el municipio decidió comprarlo para preservarlo.
Resumen para apurados
- El municipio de Dolton declaró patrimonio histórico la casa de la infancia del papa León XIV para preservar su legado tras su asunción en 2025.
- La familia Prevost habitó la propiedad durante casi 50 años. Tras la elección papal, las autoridades comunales la adquirieron por 375.000 dólares.
- El inmueble será transformado en un polo turístico, educativo y espiritual que buscará reactivar la economía de esta localidad cercana a Chicago.
La casa donde pasó parte de su infancia el papa León XIV se convirtió en un lugar de interés histórico y turístico. Ubicada en Dolton, Illinois, en las afueras de Chicago, la propiedad fue el hogar de la familia Prevost durante casi 50 años y hoy forma parte de un proyecto municipal destinado a conservar su historia.
El inmueble adquirió notoriedad internacional después de que Robert Francis Prevost fuera elegido sucesor de Francisco, en mayo de 2025. Desde entonces, la vivienda en la que creció junto a sus hermanos comenzó a recibir una atención que nunca había tenido y las autoridades locales avanzaron con su adquisición para evitar que perdiera su valor histórico.
Cómo es la casa donde vivió León XIV durante su infancia
La propiedad está situada en el 212 de East 141st Place, en Dolton. Se trata de una vivienda de construcción tradicional, con fachada de ladrillo a la vista, techo a dos aguas y una superficie aproximada de 97,5 metros cuadrados.
La casa cuenta con tres habitaciones. En el frente se destacan una puerta roja, las ventanas con marcos blancos y una pequeña escalera de cemento que conduce a la entrada principal. También tiene barandas de madera y un jardín delantero.
Allí vivieron los padres de León XIV junto a sus tres hijos desde 1949 hasta 1996. Robert Francis Prevost pasó una parte importante de sus primeros años en ese lugar, antes de continuar su formación religiosa y trasladarse a Michigan.
De acuerdo con testimonios de antiguos vecinos publicados por medios estadounidenses, el futuro pontífice solía jugar en el jardín de la propiedad. Algunas de las anécdotas sobre su infancia señalan que ya manifestaba interés por la religión y que, durante sus juegos, imitaba a un sacerdote.
De una casa familiar a un sitio de interés internacional
Antes de convertirse en una referencia vinculada con la historia del actual Papa, la propiedad había pasado al mercado inmobiliario. En 2024 fue adquirida por el inversor Paweł Radzik por 66.000 dólares y posteriormente se ofreció a la venta por 219.000 dólares.
La elección de León XIV modificó por completo el interés alrededor del inmueble. La historia de la vivienda comenzó a trascender las fronteras de Estados Unidos y generó expectativas sobre su posible aprovechamiento turístico.
Ante ese escenario, el consejo municipal de Dolton aprobó el 1 de julio de 2025 la compra de la propiedad. La operación se concretó una semana después por 375.000 dólares, según informaron medios locales.
La decisión también estuvo relacionada con la posibilidad de atraer visitantes y generar movimiento económico en una localidad que atravesaba dificultades financieras.
El proyecto para preservar la casa de la infancia del papa León XIV
En diciembre de 2025, las autoridades de Dolton declararon la vivienda patrimonio histórico. La medida apuntó a garantizar su conservación y reconocer el valor que adquirió por su relación con la vida del pontífice.
El proyecto municipal contempla transformar el inmueble en un espacio de interés turístico, espiritual y educativo. La intención es que quienes visiten Dolton puedan conocer el lugar donde León XIV compartió sus primeros años con su familia.