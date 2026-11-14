El maíz sostiene la rotación en el NOA

Por otro lado, el productor agrícola-ganadero del NOA sabe que la rotación de cultivos presenta ventajas desde diferentes puntos de vista. El solo hecho de incorporar otros cultivos le permite diversificar los riesgos productivos y económicos. Esto se debe a que las condiciones ambientales pueden tener un impacto distinto en cada cultivo de la rotación y a que, de igual modo, los precios de los productos pueden variar. Así se logra disminuir el riesgo medio de la actividad, máxime si se combina con estrategias de cobertura de precio y de cobertura climática.