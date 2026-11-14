El maíz sostiene la rotación en el NOA
Pese a los efectos de la chicharrita en campañas anteriores, el productor volverá a sembrar maíz. Es un pilar de la rotación y de la sustentabilidad de los suelos del Noroeste Argentino. Y el taller de maíz realizado por la Eeaoc dejó en claro que seguir trabajando en el manejo técnico del cultivo dará al sector las herramientas necesarias.
El cultivo de maíz es vital en la región. En general, el productor conoce la importancia de esta gramínea en el sistema productivo del Noroeste Argentino (NOA). Además, los resultados que se vienen dando en diferentes campañas al cultivar maíz en alternancia con otros cultivos estivales e invernales son satisfactorios, a pesar de la problemática aparecida en campañas anteriores, debido a los efectos negativos de la chicharrita.
El productor de granos volverá a sembrar maíz porque tiene bien en claro que se trata de un cultivo primordial y de un pilar de la producción sustentable en el NOA, a raíz de todos los beneficios que otorga a los suelos, sobre todo en los sistemas de rotación.
Todos saben de la importancia de mantener la rotación con maíz o con sorgo en el sistema de producción de granos, en especial, en el de soja, ya que se vio que en los lotes de monocultivo de esta oleaginosa aumenta mucho la infestación de plagas y de enfermedades.
Por otro lado, el productor agrícola-ganadero del NOA sabe que la rotación de cultivos presenta ventajas desde diferentes puntos de vista. El solo hecho de incorporar otros cultivos le permite diversificar los riesgos productivos y económicos. Esto se debe a que las condiciones ambientales pueden tener un impacto distinto en cada cultivo de la rotación y a que, de igual modo, los precios de los productos pueden variar. Así se logra disminuir el riesgo medio de la actividad, máxime si se combina con estrategias de cobertura de precio y de cobertura climática.
En general, los beneficios agronómicos son todavía más importantes, debido a las mejoras en la fertilidad física y química de los suelos, a la provisión de una adecuada cobertura de rastrojos y a la disminución de plagas, de enfermedades y de malezas, entre otros.
Hoy los productores tucumanos y del NOA conocen las virtudes de rotar cultivos de manera correcta y con el apoyo de prácticas agrícolas adecuadas. Hacerlo permite una mayor estabilidad de la producción, un aumento de la capacidad productiva del suelo y el consecuente aumento de la rentabilidad del sistema agrícola en su conjunto.
Todos conocen también la importancia del maíz porque genera un impacto agronómico y ambiental, y un valor comercial y productivo:
• Aporta a la sustentabilidad de los suelos, ya que el rastrojo del maíz bajo siembra directa protege la tierra contra la erosión hídrica, aumenta la materia orgánica y mejora la infiltración del agua.
• Funciona como una herramienta clave para cortar el ciclo de plagas (como el picudo negro de la soja) y para equilibrar los nutrientes del suelo.
• Se adapta a diferentes ambientes productivos mediante ensayos y mediante la selección de híbridos que impulsan las instituciones.
• En la ganadería es fundamental, ya que genera los insumos para producir los alimentos que necesitan los animales.
• Ayuda a enfrentar altos riesgos climáticos, rindes dispares y costos elevados de flete, y así reconvierte esta producción de granos.
Teniendo en cuenta todo esto, el ciclo de charlas y de disertaciones que dieron los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en el taller de maíz que se realizó en la Sociedad Rural de Tucumán deja en claro que seguir trabajando en estos aspectos técnicos del cultivo dará al sector productivo local las herramientas necesarias para llevar adelante la producción que el sistema productivo del NOA tanto necesita.
En definitiva, el cultivo de maíz es uno de los pilares más importantes de la agricultura a nivel global y un recurso fundamental para la seguridad alimentaria, para la economía y para la cultura. Es uno de los cereales más producidos y consumidos en el mundo, rico en carbohidratos, fibra, vitaminas y antioxidantes.
Es la base de la alimentación en diversas regiones del mundo, entre ellas ciertos países de América. No solo sirve para la alimentación humana, sino que, de forma indirecta, también es alimento para la producción de proteínas animales.
El maíz es la mayor fuente de almidón del mundo. Su almidón y sus azúcares se fermentan para producir etanol, una fuente de energía renovable. De la planta se aprovecha prácticamente todo: el grano, para aceites y para harinas; y las hojas, los tallos y los olotes, para combustibles o para abono.
Sin duda, el cultivo de maíz tiene muchos beneficios para la población mundial, pero su importancia va más allá. Tanto el sector productivo como el de investigación y desarrollo lo saben y siguen trabajando en él para aportar más y mejores beneficios al ser humano, tanto en alimentos como en energía y, sobre todo, en sustentabilidad para el aparato productivo.