León XIV y la experiencia de la cultura del encuentro
La visita papal expuso lecturas selectivas de su mensaje y evocó el regreso que no fue de Francisco. Reunió multitudes de motivaciones diversas en torno a un símbolo común. En un país acostumbrado a las divisiones, dejó un desafío: transformar la emoción compartida en una voluntad duradera de vivir en armonía.
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