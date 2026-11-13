León XIV y la experiencia de la cultura del encuentro

La visita papal expuso lecturas selectivas de su mensaje y evocó el regreso que no fue de Francisco. Reunió multitudes de motivaciones diversas en torno a un símbolo común. En un país acostumbrado a las divisiones, dejó un desafío: transformar la emoción compartida en una voluntad duradera de vivir en armonía.

León XIV y la experiencia de la cultura del encuentro
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 1 Hs

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