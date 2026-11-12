Las mujeres sostienen la Iglesia, pero ¿cuánto poder tienen dentro de ella? Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Ale Casas Cau Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas León XIV en Argentina ArgentinaLeón XIV Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Jóvenes y religión: ¿qué pueden hacer para encontrarse? El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano En Uruguay, católicos y evangélicos esperan al papa León XIV Visita papal a la cárcel de Devoto: familiares de víctimas de la inseguridad reclaman ser recibidos por el papa León XIV León XIV escuchó a víctimas de abusos sexuales por parte del clero y prometió reforzar la protección en la Iglesia Lo más popular Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz” Ranking notas premium Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe? El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?