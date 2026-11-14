La Conabia celebró sus 35 años de vida

Por último, se presentó un estudio con datos comparativos de los 30 años de adopción de los cultivos genéticamente modificados en la Argentina. El trabajo determinó que el país aumentó la superficie sembrada con maíz y soja de un poco más de 10 millones a más de 25 millones de hectáreas, con una producción actual de más de 130 millones de toneladas de granos y de 22 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Esto generó beneficios directos, como la facilitación de la adopción de la siembra directa y la posibilidad de expandir la producción a regiones como el Noroeste Argentino y el Nordeste Argentino.