EconomíaRural

La Conabia celebró sus 35 años de vida

La Argentina, pionera en autorizar ensayos biotecnológicos para uso agrícola.

La Conabia celebró sus 35 años de vida
Por Redacción Economía Hace 11 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que se celebró el 35° aniversario de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), un órgano que fue pionero a nivel mundial en el desarrollo y en la aplicación de técnicas biotecnológicas modernas.

Durante el evento, que reunió a más de 90 representantes privados, de cámaras y de entidades públicas, se repasaron los principales hitos normativos, los de vinculación y acuerdos internacionales y los de autorización de organismos genéticamente modificados (OGM), tanto para ensayos contenidos y confinados como para la autorización comercial.

En ese sentido, cabe destacar que la Argentina fue uno de los primeros países del mundo en autorizar ensayos biotecnológicos para uso agrícola. En lo que constituyó un hito productivo para el país, en 1996 se autorizó la primera soja genéticamente modificada resistente a herbicidas.

El sistema, integrado por cámaras privadas, por la academia y por instituciones de investigación, ya autorizó más de 3.000 ensayos contenidos y confinados de vegetales, de microorganismos y de animales genéticamente modificados.

En lo que respecta a autorizaciones comerciales, se suman 116 eventos vegetales genéticamente modificados para siete especies de cultivos (soja, maíz, trigo, alfalfa, cártamo, algodón y papa) y 24 para microorganismos genéticamente modificados orientados a vacunas de sanidad animal y a levaduras para la producción de bioetanol.

Según la Secretaría, más de un 30% del total de los OGM autorizados en los 35 años de la Conabia corresponde a la actual gestión de gobierno. Para la Secretaría, esto evidencia el compromiso con la celeridad, con la eficiencia, con la desburocratización y, al mismo tiempo, con el respeto por la bioseguridad.

La Conabia fue reconocida como Centro de Referencia Mundial en Bioseguridad por la Organización para la Alimentación y la Agricultura en 2014, y renovada en ese estatus tres veces por la misma institución.

Asimismo, la Argentina celebró en estos 35 años varios convenios de bioseguridad con Brasil, con los países del Mercosur y con importadores de alimentos como China y la Unión Europea.

Por último, se presentó un estudio con datos comparativos de los 30 años de adopción de los cultivos genéticamente modificados en la Argentina. El trabajo determinó que el país aumentó la superficie sembrada con maíz y soja de un poco más de 10 millones a más de 25 millones de hectáreas, con una producción actual de más de 130 millones de toneladas de granos y de 22 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Esto generó beneficios directos, como la facilitación de la adopción de la siembra directa y la posibilidad de expandir la producción a regiones como el Noroeste Argentino y el Nordeste Argentino.

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