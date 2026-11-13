Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

El paso del Pontífice por Argentina generó una transformación en el ánimo social. La defensa de la familia y la visita a los olvidados fueron dos puntos centrales del periplo. Sus palabras adquieren gran dimensión en un país en crisis perpetua y en un mundo que tiende a la deshumanización.

EMOCIÓN. El Papa bendice a un bebé desde el papamóvil en medio de la multitud.
EMOCIÓN. El Papa bendice a un bebé desde el papamóvil en medio de la multitud. LA GACETA/DIEGO ARAOZ
José Názaro
Por José Názaro Hace 1 Hs

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