Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
El paso del Pontífice por Argentina generó una transformación en el ánimo social. La defensa de la familia y la visita a los olvidados fueron dos puntos centrales del periplo. Sus palabras adquieren gran dimensión en un país en crisis perpetua y en un mundo que tiende a la deshumanización.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium