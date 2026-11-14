EconomíaRural

El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

Se dieron charlas ante más de un centenar de alumnos secundarios de Salta.

El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos
Por Redacción Economía Hace 11 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindó charlas informativas sobre buenas prácticas de manufactura en la elaboración de alimentos ante alumnos de las escuelas de Enseñanza Técnica N° 3.101 “Joaquín Castellanos” y N° 3.122 “General Martín Miguel de Güemes”, de la ciudad de Salta.

En los encuentros, expusieron profesionales de la Coordinación de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional NOA Norte del Senasa, quienes abordaron aspectos fundamentales, como las buenas prácticas de higiene, la prevención de la contaminación y las pautas esenciales para garantizar alimentos seguros y para promover un consumo saludable.

Durante las charlas, se destacaron los principales tipos de contaminantes que pueden afectar a los alimentos (biológicos, químicos y físicos), las enfermedades transmitidas por alimentos y las medidas necesarias para prevenirlas. Asimismo, se enfatizó el rol del manipulador de alimentos, la importancia de la higiene personal, el correcto lavado de manos y el uso adecuado de la indumentaria.

Por último, se trabajaron aspectos vinculados con la recepción, la manipulación, el almacenamiento y la conservación de los alimentos, con las condiciones higiénico-sanitarias del ambiente de trabajo y con la aplicación de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, junto con medidas de manejo integrado de plagas. Los procedimientos y las medidas se plantearon como herramientas esenciales para prevenir riesgos de contaminación y para mantener condiciones adecuadas de higiene en los establecimientos elaboradores.

Las charlas fueron dictadas en el marco de las iniciativas promovidas por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura de Salta, en coordinación con el área de Capacitación del Senasa.

Más de 100 alumnos de ambos establecimientos realizaron consultas y participaron activamente de las charlas, acompañados por docentes también interesados en la temática.

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