El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindó charlas informativas sobre buenas prácticas de manufactura en la elaboración de alimentos ante alumnos de las escuelas de Enseñanza Técnica N° 3.101 “Joaquín Castellanos” y N° 3.122 “General Martín Miguel de Güemes”, de la ciudad de Salta.
En los encuentros, expusieron profesionales de la Coordinación de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional NOA Norte del Senasa, quienes abordaron aspectos fundamentales, como las buenas prácticas de higiene, la prevención de la contaminación y las pautas esenciales para garantizar alimentos seguros y para promover un consumo saludable.
Durante las charlas, se destacaron los principales tipos de contaminantes que pueden afectar a los alimentos (biológicos, químicos y físicos), las enfermedades transmitidas por alimentos y las medidas necesarias para prevenirlas. Asimismo, se enfatizó el rol del manipulador de alimentos, la importancia de la higiene personal, el correcto lavado de manos y el uso adecuado de la indumentaria.
Por último, se trabajaron aspectos vinculados con la recepción, la manipulación, el almacenamiento y la conservación de los alimentos, con las condiciones higiénico-sanitarias del ambiente de trabajo y con la aplicación de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, junto con medidas de manejo integrado de plagas. Los procedimientos y las medidas se plantearon como herramientas esenciales para prevenir riesgos de contaminación y para mantener condiciones adecuadas de higiene en los establecimientos elaboradores.
Las charlas fueron dictadas en el marco de las iniciativas promovidas por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura de Salta, en coordinación con el área de Capacitación del Senasa.
Más de 100 alumnos de ambos establecimientos realizaron consultas y participaron activamente de las charlas, acompañados por docentes también interesados en la temática.