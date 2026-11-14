El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

Por último, se trabajaron aspectos vinculados con la recepción, la manipulación, el almacenamiento y la conservación de los alimentos, con las condiciones higiénico-sanitarias del ambiente de trabajo y con la aplicación de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, junto con medidas de manejo integrado de plagas. Los procedimientos y las medidas se plantearon como herramientas esenciales para prevenir riesgos de contaminación y para mantener condiciones adecuadas de higiene en los establecimientos elaboradores.