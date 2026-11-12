¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT

Resumen para apurados
- LIDERA dictará un curso de oratoria desde el 18 de noviembre en el Teatro Castilla de Tucumán con docentes de la UNT, para ayudar a quienes buscan hablar en público con seguridad.
- El taller de cuatro clases prácticas de dos horas combinará artes escénicas, técnica vocal y persuasión, guiado por Milagro Muñoz Molina y Constanza Venturelli por $70.000.
- La formación busca fortalecer la expresión oral en ámbitos profesionales y culminará con una muestra final abierta al público para aplicar las herramientas adquiridas.
Hablar frente a otras personas, presentar un proyecto, defender una idea o simplemente animarse a tomar la palabra puede convertirse en un desafío. Para quienes quieren ganar confianza y mejorar su forma de comunicarse, LIDERA abrió las inscripciones a un curso de oratoria en San Miguel de Tucumán, con herramientas de comunicación y expresión escénica.
La propuesta comenzará el miércoles 18 de noviembre y tendrá cuatro encuentros presenciales de dos horas cada uno, además de una muestra abierta al público para poner en práctica lo aprendido. Las clases se dictarán todos los miércoles en el Teatro Castilla, ubicado en San Martín 1327.
El objetivo es que los participantes puedan desarrollar sus habilidades para hablar en público, organizar sus ideas y conectar con distintas audiencias. Para eso, el programa incluye ejercicios de lenguaje no verbal, postura, gestualidad, mirada, técnica vocal, construcción de discursos, storytelling y estrategias de persuasión.
Comunicación y herramientas teatrales
El curso estará a cargo de Milagro Muñoz Molina y Constanza Venturelli, dos docentes con trayectorias vinculadas a la comunicación y las artes escénicas.
Muñoz Molina es intérprete dramática por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), abogada litigante, mediadora certificada y docente universitaria y de teatro independiente. Su trabajo cruza las herramientas escénicas con el derecho, especialmente en el acompañamiento de personas que buscan fortalecer su expresión y capacidad de persuasión.
Venturelli, por su parte, es licenciada en Comunicación por la UNT, maestranda en Teatro por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), gestora cultural y escritora. Su experiencia en radio y podcast también alimenta su trabajo sobre la voz y sus posibilidades expresivas.
Desde LIDERA explican que la capacitación tendrá un enfoque práctico y personalizado, con devoluciones directas para que cada participante pueda reconocer sus fortalezas y trabajar sobre los aspectos que necesita mejorar. La muestra final permitirá compartir el resultado del entrenamiento con el público.
Inscripción y costos
El curso tiene un costo total de $70.000, que puede abonarse en dos partes. El valor incluye el material teórico, las cuatro clases presenciales y el acompañamiento durante el proceso.
Los cupos son limitados. Para realizar la preinscripción o consultar por los contenidos, horarios y formas de pago, se puede escribir por Instagram a @lideracomunica o comunicarse por WhatsApp al 381 625-6299. También está disponible el correo lideracomunical@gmail.com.
Las clases comenzarán el miércoles 18 de noviembre en el Teatro Castilla, San Martín 1327, San Miguel de Tucumán.
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