Sociedad

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

Prevost junto a una de las plantas de oxígeno que le permitió salvar vidas en pandemia.
Prevost junto a una de las plantas de oxígeno que le permitió salvar vidas en pandemia. Imagen institucional Cáritas Chiclayo ( 2014 - Setiembre 2024)

Conversamos con sacerdotes y referentes laicas que trabajaron junto a Robert Prevost antes de que se convirtiera en el papa León XIV. Sus testimonios reconstruyen cómo ejercía la autoridad el entonces obispo, desde la escucha a las comunidades más alejadas hasta la coordinación de la ayuda durante las inundaciones y la pandemia.

Por Álvaro MedinaEnviado especial 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Testimonios en Chiclayo revelaron cómo el papa León XIV salvó vidas al coordinar ayuda humanitaria en Perú durante la pandemia de COVID-19 cuando ejercía como obispo.
  • Antes de su pontificado, Robert Prevost gestionó plantas de oxígeno con Cáritas y asistió a comunidades vulnerables frente a emergencias sanitarias e inundaciones.
  • La reconstrucción de su labor pastoral en Perú expone el estilo de liderazgo cercano y de gestión social que caracteriza la figura del pontífice frente a la Iglesia.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas PerúLeón XIVRobert Prevost
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La gira del papa León XIV: “Está muy entusiasmado con visitar Perú”

La gira del papa León XIV: “Está muy entusiasmado con visitar Perú”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Polémica en Perú: Keiko Fujimori viajará a China y Japón durante la visita del papa León XIV

Polémica en Perú: Keiko Fujimori viajará a China y Japón durante la visita del papa León XIV

Mirá las mejores fotos de Buenos Aires en la previa de la llegada del papa León XIV

Mirá las mejores fotos de Buenos Aires en la previa de la llegada del papa León XIV

Video: Abel Pintos compartió La Llave con el coro del Cottolengo frente al papa León XIV

Video: Abel Pintos compartió "La Llave" con el coro del Cottolengo frente al papa León XIV

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios