LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo
Conversamos con sacerdotes y referentes laicas que trabajaron junto a Robert Prevost antes de que se convirtiera en el papa León XIV. Sus testimonios reconstruyen cómo ejercía la autoridad el entonces obispo, desde la escucha a las comunidades más alejadas hasta la coordinación de la ayuda durante las inundaciones y la pandemia.
Resumen para apurados
- Testimonios en Chiclayo revelaron cómo el papa León XIV salvó vidas al coordinar ayuda humanitaria en Perú durante la pandemia de COVID-19 cuando ejercía como obispo.
- Antes de su pontificado, Robert Prevost gestionó plantas de oxígeno con Cáritas y asistió a comunidades vulnerables frente a emergencias sanitarias e inundaciones.
- La reconstrucción de su labor pastoral en Perú expone el estilo de liderazgo cercano y de gestión social que caracteriza la figura del pontífice frente a la Iglesia.
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