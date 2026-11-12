Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Santiago Rubio Ramallo, Pablo Raúl Castillo, Rodrigo Ariel Ruiz, Agustina Belén Saguir y Lucas Benjamín Valeros representaron a la UNT en la décima edición de las Olimpíadas Académicas Nacionales de Estudiantes de Medicina del Ciclo Clínico. El encuentro se desarrolló del 5 al 8 de noviembre en Uspallata y reunió a alumnos avanzados de universidades públicas del país.