Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Resumen para apurados
- Cinco alumnos de Medicina de la UNT ganaron el primer puesto en las Olimpíadas Nacionales en Mendoza, del 5 al 8 de noviembre, por su desempeño en simulación médica.
- La delegación clasificó tras una selección interna y superó exámenes teóricos y resolución de casos clínicos grupales antes de triunfar en la prueba de roleplay.
- El logro valida la formación académica de la universidad tucumana y prepara a los futuros médicos para instancias cruciales como los exámenes de residencias.
Escuchar, hacer las preguntas correctas, interpretar síntomas y decidir cómo actuar frente a un paciente. Ese tipo de situación terminó dándoles un primer puesto a cinco estudiantes de la Facultad de Medicina durante una competencia nacional en Mendoza.
Santiago Rubio Ramallo, Pablo Raúl Castillo, Rodrigo Ariel Ruiz, Agustina Belén Saguir y Lucas Benjamín Valeros representaron a la UNT en la décima edición de las Olimpíadas Académicas Nacionales de Estudiantes de Medicina del Ciclo Clínico. El encuentro se desarrolló del 5 al 8 de noviembre en Uspallata y reunió a alumnos avanzados de universidades públicas del país.
La delegación tucumana se destacó especialmente en una actividad de roleplay, una prueba en la que no alcanzaba con saber la respuesta correcta: también había que comunicarse, asumir distintos roles y desenvolverse frente a una situación parecida a las que aparecen en la práctica profesional.
Del examen escrito a los casos clínicos
La competencia tuvo varias etapas. Por la mañana, los participantes rindieron un examen individual sobre contenidos del ciclo clínico.
Después, el formato cambió. Durante la tarde, los estudiantes trabajaron en grupo para resolver casos clínicos, discutir posibles diagnósticos y tomar decisiones frente a distintas situaciones.
Para llegar hasta Mendoza, los cinco representantes de la UNT ya habían tenido que superar otra instancia. El 16 de octubre rindieron un examen multiple choice sobre ginecología, obstetricia, clínica, cirugía y pediatría. De ese resultado salió el orden de mérito que definió la delegación tucumana.
La prueba que les dio el primer puesto
El mejor resultado llegó en el roleplay, los estudiantes tuvieron que enfrentarse a una situación simulada de relación médico-paciente y demostrar cómo actuarían frente a ella.
José Perea, subsecretario de Acompañamiento y Bienestar Estudiantil de Medicina, explicó que el grupo consiguió el primer lugar en esa actividad y destacó que este tipo de entrenamiento ya forma parte de la preparación que reciben durante la carrera.
La evaluación estuvo a cargo de representantes de las demás instituciones participantes.
El desafío tenía algo distinto a un examen tradicional: había que mostrar cómo se comunica un futuro médico, cómo escucha y cómo responde frente a una persona concreta.
Esa experiencia también funciona como preparación para lo que viene después. Desde la Facultad habían señalado antes del viaje que encontrarse con estudiantes de otras universidades permite comparar formas de formación y sumar herramientas para futuras instancias, como los exámenes de residencia.