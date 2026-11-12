Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

- El tema de la invidencia es el punto de partida, pero se diluye rápidamente porque la película no busca la mirada paternalista. Se abre a la potencia de alguien que descubre el mundo a través de todas sus facetas sensoriales. En tiempos en los que desde el Gobierno nacional se legitima el ninguneo, la agresión y el desprecio por el otro, proponer una mirada corrida del cinismo es, en sí mismo, un hecho político. Estos gobernantes no vinieron de Marte; forman parte de nuestra sociedad. Naturalizar el agravio vulgar como forma de construir comunidad sería un grave error colectivo. Frente a esa hostilidad, hoy más que nunca tendríamos que volver a sentir orgullo por faros culturales como nuestras Lola Mora, Mercedes Sosa o Leda Valladares, que nos enseñaron a mirar y a escuchar desde el respeto y la identidad.