Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Resumen para apurados
- El cineasta Luis Sampieri presenta en Mar del Plata y Tucumán su documental "Indómita luz", que sigue a una familia nómade que proyecta cine en zonas aisladas.
- El filme es una coproducción con España rodada durante cinco años y 6.000 kilómetros, enfocada en cómo una niña ciega resignifica las películas mediante relatos orales.
- La obra reivindica el cine comunitario y la empatía como resistencia cultural ante el desfinanciamiento del sector audiovisual y el aislamiento digital contemporáneo.
El tucumano Luis Sampieri regresa a la pantalla grande con una road movie documental que sigue a una familia por rutas argentinas y españolas, con el destino de proyectar películas en zonas inhóspitas y casi deshabitadas. Pero la historia no se limita en la recepción de la propuesta artística sino que abarca la creación de realidad desde la figura de Antu, la hija de nueve años de los nómades Lana y Santiago, quien nació con anoftalmía bilateral, una enfermedad por la cual nació sin ojos. Por ello, su madre le relata al oído lo que ocurre en la pantalla, y la niña imagina las historias y descubre nuevos paisajes, voces y formas de vida.
Por eso es que “Indómita luz” amplía su registro para “conectarnos de forma directa con la niña o el niño que llevamos dentro en una historia que nos abre paso a la aventura del viaje y al cine proyectado en espacios abiertos; ese ritual circular que abraza el oficio más antiguo de la humanidad: la oralidad y la maravillosa capacidad de dejarnos atrapar por los relatos”, le dice el director a LA GACETA.
La producción se estrenó el martes en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dentro de la sección Perlas y entre hoy y el sábado será proyectada en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) a las 20, con la presencia de Sampieri.
- ¿Qué te llevó a rodar este documental?
- Me dejé llevar por la profunda sensación de aventura que proponía esta familia, con su acto casi quijotesco. En un mundo invadido por la inmediatez digital y el aislamiento que genera el algoritmo vacío, me pareció urgente registrar esa forma de resistencia. Filmar durante cinco años implicó un desafío logístico enorme: fueron más de 6.000 kilómetros recorridos, el uso de cámaras cars para el registro y el trabajo coordinado de tres equipos diferentes viajando por siete provincias argentinas y los rodajes en Barcelona. Fue la oportunidad de rescatar el cine, no como un consumo individual, sino como un punto de encuentro humano alrededor de una fogata comunitaria, que todavía tiene el poder de conmovernos en la oscuridad.
- ¿Cómo los conociste?
- Fue hace unos 10 años, en casa de unos amigos músicos (José Santucho y Karina Martinelli) en Catamarca. José compuso uno de los temas de la película junto a Antu, quien de manera improvisada los interpreta. Vi a una niña de dos años que acababa de llegar de Europa con sus padres a un pequeño pueblo. Me dije de inmediato que había una historia por contar.
- ¿Que sea una road movie estaba desde el principio?
- Sí, por el tipo de dinámica de la familia. Pero más que una road movie tradicional, es una “fly movie”, una historia sin fronteras que se despliega como una coproducción internacional oficial entre la Argentina y España, que nació gracias al impulso y los esfuerzos de mi productora Cine Huasi, junto con Soy Cine y el fomento inicial del Incaa en 2020; pudimos crecer a escala transatlántica con premios y apoyos españoles. Ha tenido un recorrido hermoso antes de llegar a las salas comerciales: pasó por el prestigioso Festival de Guadalajara en México, por DocsBarcelona, ganó el premio a Mejor Largometraje Documental en el FIC-CAT, formó parte de MakeDox (Macedonia del Norte). Está impregnado de esa sensación de viaje permanente, del impulso salvaje de una niña que viene a movernos los cimientos.
- ¿Qué implica abordar el tema de la discapacidad en el actual momento histórico del país?
- El tema de la invidencia es el punto de partida, pero se diluye rápidamente porque la película no busca la mirada paternalista. Se abre a la potencia de alguien que descubre el mundo a través de todas sus facetas sensoriales. En tiempos en los que desde el Gobierno nacional se legitima el ninguneo, la agresión y el desprecio por el otro, proponer una mirada corrida del cinismo es, en sí mismo, un hecho político. Estos gobernantes no vinieron de Marte; forman parte de nuestra sociedad. Naturalizar el agravio vulgar como forma de construir comunidad sería un grave error colectivo. Frente a esa hostilidad, hoy más que nunca tendríamos que volver a sentir orgullo por faros culturales como nuestras Lola Mora, Mercedes Sosa o Leda Valladares, que nos enseñaron a mirar y a escuchar desde el respeto y la identidad.
- ¿La ceguera de Antu es la que muchos tienen ante personas con discapacidad?
- Antu aparentemente no ve. Pero queda claro que no es un obstáculo infranqueable para ella ni para sus padres. Es condicionante, pero se vincula y vive con niños que “ven” y se involucra de una manera más profunda con el entorno. Nos enseña, nos propone liberarnos de complejos. Y sobre todo, nos acerca al espacio de la niñez.
- ¿Qué le permiten construir los relatos de su madre?
- El misterio. Esos relatos son el puente hacia la posibilidad de imaginar el mundo antes de nombrarlo, de construir paisajes internos donde las palabras no imponen una realidad rígida, sino que abren puertas. Es la estimulación de una mitología propia y puramente sensorial, que le permite a Antu habitar el espacio desde la libertad absoluta de la infancia, allí donde lo que no se ve se vuelve infinito.
- ¿El cine vive en forma distinta en las pequeñas localidades?
- El cine proyectado en una pantalla vuelve a su casa natal, a la génesis del contacto con el público, a esa magia. En algunos pueblos era la primera vez que lo veían de esa forma. Esa sensación no se compara con nada.
- ¿Cuáles son los desafíos que te planteás desde tu cine?
- Cada película es un mundo aparte y trae sus propios desafíos, pero el mayor es no perder la capacidad de asombro. Me interesa explorar la experiencia audiovisual en sus distintos formatos. Filmar no es un proceso de laboratorio; me dejo llevar por el instinto. El desafío es encarnar el cine como una experiencia vital: se disfruta, se sufre, se viaja, se discute y se comparte. Mi meta es que ese impulso salvaje del rodaje quede impregnado en la pantalla y movilice a quien lo mira.
- ¿Cómo definirías la situación de la industria audiovisual en el presente de la Argentina?
- Atravesamos una crisis institucional y económica sin precedentes, marcada por un desfinanciamiento explícito que busca desarticular nuestra soberanía cultural. Si bien los avances tecnológicos hacen que registrar imágenes sea más accesible que cuando comencé, la realidad es que el cine es una industria que necesita fomento y políticas públicas; hoy el sentimiento generalizado del sector es de desasosiego y desamparo frente al desmantelamiento de los espacios de producción y distribución. Sin embargo, no podemos quedarnos paralizados en la queja pasiva. El cine siempre resistió y nuestra forma de plantarnos en este escenario es seguir filmando, seguir habitando los espacios y sostener las pantallas. Nuestra manera de decir presente y defender nuestro oficio es compartir “Indómita luz”.